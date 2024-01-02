Були ізольовані сто тисяч років: в Арктиці знайшли нових істот (фото)

Гренландські та датські дослідники виявили в Арктиці новий тип кільчастої нерпи, яка живе в Айсфіорді поблизу Ілуліссата в Західній Гренландії.

Відео дня

Тюлень Кангія, як його називають місцеві мисливці, відрізняється від звичайних арктичних кільчастих тюленів розміром, зовнішнім виглядом і генетикою. Він значно більший і має суттєво інший колір і малюнок хутра, пише SciTechDaily.

Також читайте: Вчені випадково виявили новий вид ящірок в Австралії (фото)

Дослідники використовували супутникові передавачі, підрахунок популяції та аналіз ДНК зразків тканин, щоб описати цей новий вид. Вони виявили, що тюлені Кангія переважно залишаються всередині Айсфіорду і мають невелику постійну популяцію, яка оцінюється в 3000 особин.

Генетичні дослідження показали, що тюлені Кангія були генетично ізольовані від інших арктичних нерп протягом понад 100 000 років.

Науковці зауважують, що відкриття тюленя Кангія є важливим, оскільки воно підкреслює, що людство все ще багато чого не знає про різноманітність організмів в Арктиці.

Дослідники вважають, що в Арктиці можуть існувати й інші, ще невідомі види тварин, які адаптувалися до складних умов арктичного клімату.

Пропонуємо дізнатися, як біля берегів Австралії вчені випадково виявили дивну акулу-демона з яскравими білими очима.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!