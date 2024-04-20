Топ-3 дієвих лайфхаки, як прокидатись рано

Багато людей не встигають виконати всі заплановані дії на день через те, що пізно прокидаються. UAportal підготував практичні поради, як навчитись вставати рано.

Створення ранкової рутини

Аби полегшити ранні підйоми варто створити для себе ранкову рутину. Початок дня з фізичної активності стимулюватиме кровообіг та придасть енергії. Вплив яскравого природного світла одразу після пробудження дає сигнал організму про те, що час починати день.

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Зменшення екранного часу перед сном

Електронних пристроїв, таких як смартфони та комп'ютери, слід уникати принаймні за годину до того, як ви плануєте лягати спати. Синє світло, яке випромінюють екрани, може порушувати природний цикл сну, ускладнюючи засинання і раннє пробудження. Краще зайнятись тим, що розслабить тіло та підготує організм до відпочинку, наприклад читанням книги, медитацією.

Встановлення чіткої мети

Визначення конкретної цілі раннього пробудження, наприклад, щоб мати більше часу для особистих роздумів, фізичних вправ або роботи над проєктом, має важливе значення. Запишіть цілі і тримайте їх на видному місці, щоб вони слугували постійним нагадуванням для раннього підйому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно медитувати, якщо ви початківець.

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