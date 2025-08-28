Ситний картопляний пиріг на вечерю
Дуже простий та швидкий рецепт, якщо у вас немає часу готувати.
Інгредієнти:
• Картопля — 650 г;
• Тертий пармезан — 60 г;
• Твердий сир (гауда, ементаль тощо) — 100 г;
• Шинка — 100 г;
• Оливкова олія;
• Сіль, перець;
• Розмарин.
Спосіб приготування:
1. Наріжте картоплю тонкими слайсами.
2. Форму застеліть пергаментом, викладіть слайси по колу.
3. Полийте олією, додайте сіль, перець, пармезан.
4. Зробіть шар шинки та сиру.
5. Повторіть: картопля - олія - спеції - пармезан - тертий твердий сир.
6. Запікайте при 180° протягом 20 хвилин.