Солоний кавун та квашені помідори: рецепт

В Одесі – кавунова пора. Ось вона, супер-ягода, справжній символ літа! Гігантськими смугастими горами кавуни накривають місто. Символ дитинства і свободи, коли дорослі вирізають і віддають тобі солодке "серце" кавуна, коли сік тече по обличчю та рукам, але ніхто не вимагає, щоб ти поводився пристойно, тільки щоб не ковтав насіння і не гриз кірки.

Пристойна одеська дитина знає, що правильно сервірований, з приладами кавун є зовсім нецікавою. Найсмачніше тримати шматок-скибочку двома руками і вгризатися в соковиту хрумку м'якоть; є, скільки влізе.

У цьому й проблема: влізе далеко не все. Останніми роками знайти в Одесі відносно невеликі темно-зелені круглі вогники – проблема. Місто завалено смугастими "херсонцями", величезними, менше ніж п'ять-шість кіло не знайдеш. Навіть овальні сорти типу "леді" виростають по-одеськи вгодованими. І ось ситуація: великий кавун розкритий, сімейство лопається і не в змозі продовжувати, а на столі ще щонайменше 2-3 кг розкоші… Що робити? Можна, звичайно, у холодильник до завтра, але завтра це буде типове "не те". Викинути не дозволяє основний принцип одеської кухні – пам'ятаєте? Нічого не повинно зникнути! На допомогу приходить простий рецепт літнього солоного кавуна.

Отже. Готуємо розсіл: у літрі води розчиняємо столову ложку солі та півтори – цукру. Приблизно 2 кілограми кавуна нарізаємо поперечними часточками завтовшки сантиметр; кожну ділимо на 4 частини-сектори. У ємність укладаємо на дно пару зубчиків часнику (кожен ріжемо навпіл) і дрібно порубаних стебел і зелені селери, зверху - шматки кавуна, на них знову часник і селера, і так - до верху. Закінчуємо зеленню. Заливаємо розсолом, залишаємо на 2-3 дні при кімнатній (одеській! літній!) температурі. Потім можна перекласти у холодильник; так десерт перетворюється на пікантну закуску.

Заради справедливості, закуску з солоного кавуна люблять і готують далеко не всі. Натомість літні помідори швидкого сечення (звучить, однак!) йдуть на ура у всіх. Від "кавунової" технологія відрізняється лише тим, що розсіл потрібно заливати в киплячому стані, а для прискорення процесу можна вирізати сухе місце, де була плодоніжка.