Рване м'ясо з начос: неймовірно смачно

Фанати мʼяса тут?) Пропоную спробувати цей рецепт: гарантую, соковитішої яловичини ви ще не пробували!

Інгредієнти:

• Яловичий ошийок — 800 г

• Вершкове масло для смаження — 50 г

• Червона цибуля — 300 г

• Помідор — 300 г

• Часник — 2 зубчики

• Томатна паста — 50 г

• Бульйон — 400 мл

• Сіль та перець

• Спеції

• Начос — 2 пачки

• Гуакамоле — 200 г

• Сальса (Піко-де-гайо) — 200 г

• Червона квасоля — 100 г

• Сирний соус — 300 г

• Свіжа зелень

Спосіб приготування:

1. Мʼясо обсмажте на пательні з маслом з обох сторін до легкої скоринки.

2. Протушкуйте дрібно нарізаний часник, помідор, цибулю та томатну пасту з додаванням Pepsi та спецій.

3. Мʼясо разом з томатною сумішшю викладіть на деко, додайте Pepsi та бульйон і накрийте фольгою. Готуйте в духовій шафі при 140 градусах протягом 3 годин.

4. Викладіть начос, а зверху на них — яловичину. Додайте сальсу та гуакамоле, також квасолю та зелень. Куштуйте із сирним соусом.

Обовʼязково спробуйте приготувати