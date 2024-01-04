П'ять фактів про гігієну в середньовіччі: Час без туалетного паперу

Погляд на гігієну в середньовіччі зачаровує та шокує одночасно – це час, коли стандарти чистоти й особистої гігієни були далекими від наших сучасних уявлень. UAportal підготував топ-5 фактів про середньовічну гігієну.

Кімнатні горщики

У минулі епохи жінки покладалися на кімнатні горщики для збору відходів протягом ночі. Після використання, вміст горщиків недбало викидали з балконів або з вікон, супроводжуючи це доброзичливим вигуком "garde loo", що означає "обережно, вода".

Носовички для маскування запаху

Уявіть собі маленький ароматний мішечок, наповнений квітами та ароматами, який ви могли б піднести до носа, коли стикаєтесь із постійним смородом на вулицях. Колись такі носові мішечки були звичайною справою, дозволяючи чоловікам і жінкам терпіти і тимчасово рятуватися від нестерпних запахів, що пронизують громадські місця.

Читайте також: Як звичайні люди переживали зиму і зігрівалися в Середньовіччі

Відсутність туалетного паперу

До появи звичного туалетного паперу, відсутність легкодоступного додаткового рулону створювала дилему для колишніх відвідувачів ванних кімнат. У ті далекі часи люди використовували листя, мох, клапті тканини або навіть сіно як замінник рушників для ванних кімнат. Більш привілейовані люди використовували для цього розкішну овечу вовну.

Скрутне становище з громадськими туалетами

Як би дивно це не звучало, але купання в громадських місцях було популярним заняттям у 13 столітті; однак гігієнічні практики були далекі від ідеалу. Через дефіцит дров, щоб нагріти воду до комфортної температури, люди вдавалися до використання однієї і тієї ж води для купання поспіль.

Енергія сечі: розчин для прання

Римляни вірили, що сеча має властивості виводити плями. Дивно, але аж до середньовіччя люди використовували суміш сечі та попелу як засіб для позбавлення одягу від стійких плям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!