Прийшов час готувати унікальний продукт: квашені лимони

Літо так швидко скінчилося, що ще стільки ж і скоро Новий рік.

А поки він не наступив, потрохи і повільно, ще поки непомітно, але невідворотньо наступає осінь, яка потягне за собою дощі, слякоть, сірість і бажання зняти весь той стрес, що означає для багатьох добре наїстися.

Оскільки протистояти цьому буде непросто, бажано хоча б морально підготуватися: намагатися вживати більше здорової їжі, ніж навпаки.

Саме тому восени приходить час квасити. Капусту, огірки, а можна спробувати і лимони.

Звичка їсти квашені лимони дуже поширена в Єгипті, Марокко, Ізраїлі і багатьох інших східних країнах.

І, з точки зору науки, тут є дуже багато корисностей:

1. Квашені продукти -- це пребіотики, якіє хорошою поживою для корисних бактерій, які живуть в нашому товстому кишечнику і впливають на дуже багато процесів: на здоров'я нервової системи, профілактику втрати пам'яті, профілактику хвороби Альцгеймера, запалень кишечника і багатьох видів раку, а також цукрового діабету 2 типу, ожиріння і багато інших.

З віком наша мікрофлора кишечника старіє так само, як і ми, а це означає, що корисних бактерій стає все менше, а свято місце порожнім не буває, тому на зміну їм приходять недружні та відверто ворожі бактерії,від яких нічого хорошого чекати не потрібно.

Щоб цього не сталося, починайте квасити і їсти квашені овочі, особливо тоді, коли їсте щось м'ясне і рибне.

2. Лимони -- це не просто джерело вітаміну С, як нас вчили в школі, але і джерело багатьох біологічно активних речовин, зокрема, #гесперидину, #нарінгеніну та #спермідину, які є інгібіторами (сповільнювачами) багатьох білкових молекул, які утворюються при запаленні та старінні, зокрема, прозапальної молекули #Nfkb.

Вживання лимонів нормалізує рівень холестерину та тригліцеридів, надмір яких спричинює прогресування атеросклерозу.

Лимони можуть зробити нас навіть трохи щасливішими, бо мають антидепресивну дію, та розумнішими, бо стимулюють експресію генів нейротропного фактора росту #BDNF (це білкова молекула, яка відновлює нервові клітини і спряє утворенню нових).

Спробуйте зробити квашені лимони в міні-версії: візьміть один великий лимон і його квасьте.

Ріжете лимон так, як Вам хочеться.

Складаєте в баночку.

Перекладаєте калиною (національний присмак)

Заливаєте підсоленою водою. Це приблизно 1 неповна чайна ложка солі на склянку води, коли солі буде забагато, лимони не вкаасяться (в цьому слові лише три голосні, от яка гарна наша мова:)

Заливаєте, прикриваєте кришечкою і чекаєте.

Чекати треба довго: мінімум тиждень, або два, або й місяць, якщо лимони порізані крупно.

Коли вквасяться, покладіть в холодильник.

Але у мене є підозра, що куштуючи щодня по шматочку, до Дня Х (коли вони будуть готові до вживання), у Вас нічого в банці не залишиться.

Тому відразу квасьте два:)