Квашені зелені томати: рецепт

Друзі, а до мене мама приїхала, то ж на кухні знов пахне стравами з дитинства. Хто спробує такі томати одного разу, ніколи їх не забуде. Це неймовірно смачно, описати словами не вийде, то ж готуйте зі мною і обов’язково спробуйте!

Доречі, ще в далекі 80-ті, коли я була маленька і ми жили в Запоріжжі, мій дідусь завжди квасив щось у деревʼяних бочках. Пам’ятаю ті кавунчики, зелені томати, огірки, капусту, яблука… Дідуся вже давно немає, а от смаки і аромати я буду пам’ятати все життя🫶🏻І щось ми там певно успадкували з рецептів на рівні генетики.

Доречі, рецепт квашеної капустки від моєї мами потрібен? Обійцяю, і цю капустку ви не забудете ніколи.

Квашені зелені помідори

На трилітрову банку:

1,5-1,8 кг зелених помідорів

кріп

петрушка

половина солодкого перцю

гострий перець (за бажанням)

3-4 зубчики часнику

зерна гірчиця, перець духмяний та чорний, корінь хрону, листя вишні та лавровий лист.

Для маринаду:

Розрахунок на 1 л води - 2 ст.л. солі (з гіркою)

Технологія приготування:

Нарізаємо кріп та петрушку.

Миємо зелені помідори та робимо надріз - хрест навхрест.

Миємо солодкий перець та ріжемо шматочками.

Додаємо мікс: сушений часник, цибуля, кріп, зерна гірчиці, перець духмяний та чорний, паприка, корінь хрону, листя вишні та лавровий лист. Я використовую вже готовий мікс, також, його можна приготувати самостійно.

Нарізаємо гострий перець та часник.

Кладемо в банку інгредієнти.

Змішуємо сіль з водою.

Помідори заливаємо теплим маринадом. Та залишаємо їх на 3 дні в теплому місці. потім переносимо в холодне місце (підвал, холодильник)