Кутя — це більше, ніж просто головна страва різдвяного столу

Це символ життя, єдності й теплих традицій, які передаються з покоління в покоління.

У різних регіонах України кутя має свої особливості: десь готують із пшениці, десь із рису чи перловки. Хтось додає узвар і горіхи, а хтось — соняшникову халву. Вона може бути густою чи соковитою, але її значення залишається незмінним: кутя — це сімейні та культурні традиції.

Важливо не лише зберігати, а й переосмислювати традиції, додаючи їм сучасного звучання.

Ділюсь своїм рецептом.

-175 г пшениці

-50г маку

-150г очищених волоських горіхів

-75г лохини сушеної

-75г журавлини сухої

-100г Меду (або на свій смак)

-Узвар приблизно 100-150г

Вага звісно приблизна, бо кожен готує за своїм смаком.

Замість журавлини та лохини можна узяти родзинки.

ГОТУЄМО

Пшеницю треба добре промити водою, а потім я варю на повільному вогні, у великій кількості, підсиленої води, приблизно 45 хвилин.

Зернята мають бути готові, м‘якенькі, мені особисто подобається коли ще трішечки пружні - з легкою твердістю в середині.

Відкидаю готову пшеницю на сито

сухий мак перетираю у ступці і потім ставлю на повільний вогонь, додаю десь 100г води і доводжу до кіпіння, варю хвилин 10-15.

Раніше, у Бабусі я робив це у глиняній макітрі дерев’яною скалкою/ступкою, з невеликою кількістю рідини, аж поки не заявиться макове молочко.

Якщо немає ступки, або бажаєте не витрачати багато часу на це - скористуйтесь блендером - але тоді мак попередньо розваріть, а вже потім подрібнюйте.