Кутя — це більше, ніж просто головна страва різдвяного столу
Це символ життя, єдності й теплих традицій, які передаються з покоління в покоління.
У різних регіонах України кутя має свої особливості: десь готують із пшениці, десь із рису чи перловки. Хтось додає узвар і горіхи, а хтось — соняшникову халву. Вона може бути густою чи соковитою, але її значення залишається незмінним: кутя — це сімейні та культурні традиції.
Важливо не лише зберігати, а й переосмислювати традиції, додаючи їм сучасного звучання.
Ділюсь своїм рецептом.
-175 г пшениці
-50г маку
-150г очищених волоських горіхів
-75г лохини сушеної
-75г журавлини сухої
-100г Меду (або на свій смак)
-Узвар приблизно 100-150г
Вага звісно приблизна, бо кожен готує за своїм смаком.
Замість журавлини та лохини можна узяти родзинки.
ГОТУЄМО
Пшеницю треба добре промити водою, а потім я варю на повільному вогні, у великій кількості, підсиленої води, приблизно 45 хвилин.
Зернята мають бути готові, м‘якенькі, мені особисто подобається коли ще трішечки пружні - з легкою твердістю в середині.
Відкидаю готову пшеницю на сито
- сухий мак перетираю у ступці і потім ставлю на повільний вогонь, додаю десь 100г води і доводжу до кіпіння, варю хвилин 10-15.
Раніше, у Бабусі я робив це у глиняній макітрі дерев’яною скалкою/ступкою, з невеликою кількістю рідини, аж поки не заявиться макове молочко.
Якщо немає ступки, або бажаєте не витрачати багато часу на це - скористуйтесь блендером - але тоді мак попередньо розваріть, а вже потім подрібнюйте.
- лохину і журавлину заливаю окропом на 30 секунд і потім відкидаю на сито також
- горіхи для кращого смаку підсмажую до рум’яності у духовці і очищую від шкірочки
- у великій мисці змішую відварену пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарені лохину та журавлину, додаю мед на свій смак і узвар, щоб суміш була соковита та ароматна.