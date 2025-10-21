Кебаб з лавашу: вийшло дуже смачно та соковито
До рецепту:
Тортильї 30 см - 7 шт
Фарш яловичий - 750 г
Цибуля - 3 шт
Перець капіа - 1,5 шт
Перець чилі - кожен по 0,5 шт
Часник - 4 зубчики
Петрушка та кінза - 100 г
Сіль, перець
Паприка копчена
Часник сухий
Суміш спецій мексиканська
Мускатний горіх
Кумін
Карі
Олія
Для "соусу":
Масло - 200 г
Мед - 70 г
Перець чилі - 0,5 шт
Мускатний горіх
Суміш спецій мексиканська
Сіль, перець
Лимон - 1/2
Я готував руками: усе дрібно-дрібно порізав, змішав інгредієнти фаршу, додав спеції, ще раз добре посік ножами, а потім "вибив" фарш. Завдяки цьому всі інгредієнти поєднуються і він тримає вологу.
Для простішого приготування вдома можна все подрібнити в "кутері" або пропустити через м’ясорубку з великою решіткою.
Тортильї складаю разом і зрізаю краї, щоб зробити квадратну форму.
Фарш ділю на 6 частин, кожну розподіляю на тортилью, складаю у прямокутник. Потім ріжу вздовж на 4 частини. Найзручніше відразу нанизати на 4 шампури й так сформувати "кебаб".
Окремо готую пряне масло: змішую м’яке масло зі спеціями, медом, лимоном, його цедрою, сіллю та подрібненим гострим перцем. Це виходить неймовірно смачно!
На невеликому вогні смажу "кебаб", змастивши трішки олією, а потім коли вже майже готово починаю мастити пряним маслом.
Готується швидко, виходить дуже соковито і смачно! Можна готувати й вдома в аерогрилі чи духовці. Головне - не пересушити, хай буде соковито!