Швидка лазанья на сковороді

Коли "вона" вже на підході, а часу немає на готування, то ця страва – ідеальний варіант

Інгредієнти:

• Цибуця — 1 шт;

• Часник — 2 зубці;

• Морква — 1 шт;

• Фарш — 300 г;

• Кумин — 1 ч.л;

• Сіль, перець — за смаком;

• Томатна паста — 2 ст. л;

• Листки лазаньї (сухі) — 4-5 шт;

• Тертий сир — 100 г;

• Петрушка для подачі;

• Олія для смаження.

Спосіб приготування:

1. На сковорідці розігрійте олію.

2. Додайте цибулю, нарізану кубиком, і часник — обсмажте до золотистості.

3. Додайте моркву, нарізану дрібними кубиками, та тушкуйте 3–4 хвилини.

4. Всипте фарш, додайте кумин, сіль і перець. Обсмажуйте, поки фарш не підрум’яниться.

5. Додайте томатну пасту та 2–3 ст. л. води, перемішайте.

6. Поламайте листи лазаньї та викладіть поверх начинки. Додайте трохи води, накрийте кришкою та готуйте 10–12 хвилин на середньому вогні, поки листи не стануть м’якими.

7. Посипте тертим сиром, дочекайтеся, поки він розплавиться.

8. Перед подачею посипте свіжою петрушкою.

Готово!