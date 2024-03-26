Як правильно садити часник та цибулю: секрети вибору сусідів

Створення гармонійного середовища на городі, де рослини допомагають і захищають одне одного, має вирішальне значення для успішного врожаю. Деякі рослини стають чудовими сусідами, сприяючи зростанню та захищаючи від шкідників, тоді як інші не дуже добре уживаються разом. UAportal розповів про найкращих і найгірших компаньйонів для часнику і цибул.

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Оптимальні супутники часнику

Часник має фунгіцидні та антибактеріальні властивості, що робить його чудовим союзником для деяких рослин. Природні фунгіциди, що виділяються часником, пригнічують ріст шкідливої мікрофлори та відлякують шкідників, приносячи користь сусіднім рослинам і підвищуючи їхню врожайність.

Ось кілька ідеальних компаньйонів для часнику:

Помідори. Часник захищає томати від попелиці, павутинного кліща, білокрилки та таких хвороб, як фітофтора та іржа. Крім того, рослини томатів захищають часник від таких шкідників, як парша, що призводить до збільшення часникових цибулин. Дотримуйтесь мінімальної відстані 0,5 метра між двома культурами.

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Огірки. Посадка часнику поруч з огірками допомагає боротися з попелицею, медяницею, бактеріозом та борошнистою росою. Як і з помідорами, дотримуйтесь відстані 0,5 метра для досягнення оптимального ефекту.

Морква та буряк. Часник відлякує морквяну муху, попелицю та листокруток, що робить його чудовим компаньйоном як для моркви, так і для буряка. І навпаки, морква сприяє здоровому росту часнику. Для досягнення оптимальних результатів висаджуйте часник уздовж або між рядами цих коренеплодів.

Кріп, петрушка та зелень. Усі різновиди салату, кропу, петрушки, базиліка і шпинату процвітають у присутності часнику, формуючи взаємовигідні відносини.

Полуниця. Фітонциди, що виділяються часником, позитивно впливають на полуницю, захищаючи її від жуків, слимаків, павутинного кліща та сірої гнилі. Однак не варто садити часник на сусідній грядці, оскільки він може знизити врожайність полуниці, якщо вирощується занадто близько.

Малина та смородина. Часник творить чудеса, відлякуючи жуків і мурах від малини, а також захищаючи смородину від попелиці та брунькового кліща.

Квіти. Фунгіцидні властивості часнику роблять його цінним доповненням до клумб, захищаючи від борошнистої роси, сірої гнилі, попелиці та трипсів. Троянди і тюльпани особливо виграють від сусідства з часником, а календула допомагає захистити часник від цибулевої мухи.

Картопля, баклажани та перець. Часник, висаджений між рядами картоплі, допомагає мінімізувати шкоду, завдану колорадським жуком і фітофторою. Це також збільшує врожайність баклажанів і перцю.

Капуста. Думки щодо сумісності часнику з капустою розходяться. Одні вважають, що вони не процвітають разом, інші стверджують, що часник посилює захист капусти від попелиці та гусениць. Однак, щоб забезпечити оптимальний ріст і уникнути низькорослого часнику, слід дотримуватися відстані між ними щонайменше півметра, щоб уникнути затримки росту.

Сусіди цибулі

Цибуля, будучи родичем часнику, має схожі характеристики, в тому числі природний відлякувач шкідників. Розглянемо ці оптимальні компаньйони для цибулі:

Морква та буряк. Цибуля та морква є ідеальними супутниками, оскільки вони природним чином відлякують шкідників один одного – цибулеву муху та морквяну муху відповідно. Буряк також отримує вигоду від вирощування поруч з цибулею, що призводить до збільшення врожайності та швидшого дозрівання.

Полуниця. Посадка полуниці або садової суниці поряд з цибулею сприяє взаємному захисту та урожайності.

Кріп і зелень. Кріп та зелень, особливо шпинат, добре ростуть разом з цибулею.

Редиска. Цибуля відлякує шкідників і покращує смак редиски, якщо вирощувати її поруч.

Огірки. Цибуля та огірки мають взаємовигідні стосунки, оскільки цибуля відлякує шкідників від огірків, не завдаючи шкоди жодній з культур. Забезпечте відповідну відстань, щоб уникнути поливу цибулі ближче до збору врожаю.

Однак, на відміну від часнику, не рекомендується садити цибулю поруч з помідорами.

Рослини, які повинні знаходитися на відстані від часнику та цибулі

Існують певні сусіди, яких ні часник, ні цибуля не терплять на грядці через несумісність:

Цибуля не любить: квасоля, спаржа, крес-салат, горох та інші бобові. Крім того, кабачки, гарбуз, помідори, перець і різні види капусти заважають росту і самопочуттю цибулі.

Не любить часник: квасоля, горох і капуста протидіють росту часнику і негативно впливають на нього.

Також не рекомендується висаджувати цибулю і часник близько один до одного. Хоча вони споріднені і мають схожі властивості, вони схильні до одних і тих же шкідників і хвороб. Тому замість того, щоб захищати, вони можуть потенційно інфікувати один одного.

Нагадаємо, ми вже писали, як захистити помідори від хвороб та шкідників.

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