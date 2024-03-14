Врожай вас вразить: що додати у грунт перед посівом помідорів

Під час вирощування розсади помідорів, як і будь-якої іншої культури, величезну роль відіграє якість ґрунтової суміші. Досвідчені городники не рекомендують використовувати ґрунти з магазинів, а радять самостійно готувати субстрат для розсади.

Відео дня

Для посіву насіння томатів краще використовувати ґрунтову суміш, збагачену добривами, що містять азот, фосфор і калій. Азот сприяє розвитку зеленої маси, тоді як фосфор і калій стимулюють ріст коренів. Про це пише prostoway.

В результаті відпадає необхідність додаткового підживлення, а розсада формується міцною з добре розвиненою кореневою системою.

Крім того, для отримання міцних стебел, соковитого листя та потужного коріння, можна додати до ґрунту перегній або пташиний послід.

Корисним компонентом також є деревна зола, багата на мінерали та мікроелементи, необхідні для повноцінного росту рослин.

Усі ці домішки слід ретельно перемішати з ґрунтовою сумішшю перед посівом насіння. Це забезпечить розсаду всіма необхідними поживними речовинами і сприятиме її міцному здоровому розвитку, що в майбутньому дозволить отримати великий врожай.

Нагадаємо, ми вже писали, як захистити помідори від хвороб та шкідників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!