Що потрібно знати про вирощування куркуми в горщику

Куркума, відома своїми корисними властивостями, є суперпродуктом, який можна легко вирощувати в горщику. UAportal дізнався декілька порад для отримання гарного врожаю.

Вибір горщика

Обирайте великий горщик, оскільки рослини куркуми можуть досягати до 1 метра у висоту. Переконайтеся, що він має глибину не менше 30 см і ширину 30-45 см, щоб забезпечити достатній простір для розвитку кореневища. Бажано висаджувати по 1 або 2 кореневища в кожен горщик.

Посадка

Розділіть велике кореневище на менші частини, переконавшись, що кожна частина містить принаймні 2 або 3 бруньки. Використовуйте добре дренований органічний ґрунт для наповнення горщика, підтримуючи його у достатньо вологому стані. Висадіть кореневища на глибину приблизно 5 см паростками вгору та ретельно полийте ґрунт.

Вимоги до вирощування

Забезпечте пухкий, багатий органічними речовинами ґрунт, що характеризується добрими дренажними властивостями. Уникайте перезволоження, оскільки це може призвести до захворювань рослин.

Кімнатні рослини куркуми бажано перемістити в приміщення зі слабким освітленням. Підтримуйте постійну температуру близько 18°C для сприяння здоровому росту.

Вносьте щомісячну дозу універсального рідкого добрива протягом вегетаційного періоду. В якості альтернативи можна використовувати органічні добрива та компост для підживлення рослин.

Шкідники та хвороби

Куркума, як правило, стійка до шкідників і хвороб, проте павутинний кліщ і попелиця можуть становити помірну загрозу. В першу чергу зосередьтеся на запобіганні кореневої гнилі та плямистості листя, спричинених надмірною вологістю ґрунту.

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Збирання врожаю

Рослинам куркуми потрібно від 8 до 10 місяців для дозрівання. Як тільки листя пожовтіє, а стебла почнуть засихати, прийшов час збирати врожай.

Обережно викорчуйте всю рослину разом з кореневищами. Виберіть потрібну кількість кореневищ для використання, а решту залиште для майбутньої посадки.

Як отримати порошок куркуми

Спочатку потрібно відварити кореневища, потім акуратно зняти шкірку. Після розкладіть на підносі і дайте їм висохнути на сонці. Подрібніть висушені кореневища і зберігайте отриманий порошок куркуми в герметичному контейнері для споживання.

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