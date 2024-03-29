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Чим обробляти полуницю від шкідників: городники дали дієві поради

Ціхоцька Марія

Чим обробляти полуницю від шкідників: городники дали дієві поради

Полуниця - смачна ягода, не лише для нас але й для шкідників та хвороб. Щоб отримати багатий урожай, важливо знати, як і коли обробляти полуницю.

Важливо знати, чим проводити обробку та з якою регулярністю. Про це пише ТСН.

Профілактична обробка:

  • Навесні:
    • Видаліть старе та пошкоджене листя.
    • Обприскайте грядки біологічними препаратами ("Іскра-біо", "Фітоверм", "Акарін").
    • Використовуйте народні засоби (бродська рідина, йод, марганцівка, сечовина).
  • Восени:
    • Обробіть "Нітрофеном" для знищення вірусів та грибів.
    • При борошнистій росі - "Топазом".
    • Для профілактики шкідників - "Актеліком" або "Карбофосом".

Обробка під час цвітіння:

  • Безпечні засоби:
    • Борна кислота.
    • Препарат "Зав'язь".
    • "Актофіт".

Обробка під час плодоношення:

  • Народні засоби:
    • Настій цибулиння або часнику (проти кліщів).
    • Розчин гірчиці (проти слимаків).
    • Настій часнику (проти довгоносика).

Важливо:

  • Ретельно оглядайте полуницю, щоб вчасно виявити шкідників та хвороби.
  • Використовуйте хімічні препарати лише в крайніх випадках.
  • Дотримуйтесь інструкцій при використанні будь-яких засобів.

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Пам'ятайте:

  • Профілактика - найкращий захист полуниці.
  • Своєчасна обробка допоможе зберегти урожай та здоров'я ягід.

Додаткові поради:

  • Чергуйте різні препарати для обробки, щоб уникнути резистентності.
  • Висаджуйте стійкі до хвороб та шкідників сорти полуниці.
  • Забезпечте полуниці правильний догляд: полив, підживлення, розпушування.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно висаджувати полуницю.

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Суспільство