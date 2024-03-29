Чим обробляти полуницю від шкідників: городники дали дієві поради
Полуниця - смачна ягода, не лише для нас але й для шкідників та хвороб. Щоб отримати багатий урожай, важливо знати, як і коли обробляти полуницю.
Важливо знати, чим проводити обробку та з якою регулярністю. Про це пише ТСН.
Профілактична обробка:
- Навесні:
- Видаліть старе та пошкоджене листя.
- Обприскайте грядки біологічними препаратами ("Іскра-біо", "Фітоверм", "Акарін").
- Використовуйте народні засоби (бродська рідина, йод, марганцівка, сечовина).
- Восени:
- Обробіть "Нітрофеном" для знищення вірусів та грибів.
- При борошнистій росі - "Топазом".
- Для профілактики шкідників - "Актеліком" або "Карбофосом".
Обробка під час цвітіння:
- Безпечні засоби:
- Борна кислота.
- Препарат "Зав'язь".
- "Актофіт".
Обробка під час плодоношення:
- Народні засоби:
- Настій цибулиння або часнику (проти кліщів).
- Розчин гірчиці (проти слимаків).
- Настій часнику (проти довгоносика).
Важливо:
- Ретельно оглядайте полуницю, щоб вчасно виявити шкідників та хвороби.
- Використовуйте хімічні препарати лише в крайніх випадках.
- Дотримуйтесь інструкцій при використанні будь-яких засобів.
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Пам'ятайте:
- Профілактика - найкращий захист полуниці.
- Своєчасна обробка допоможе зберегти урожай та здоров'я ягід.
Додаткові поради:
- Чергуйте різні препарати для обробки, щоб уникнути резистентності.
- Висаджуйте стійкі до хвороб та шкідників сорти полуниці.
- Забезпечте полуниці правильний догляд: полив, підживлення, розпушування.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно висаджувати полуницю.
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