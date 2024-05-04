Боротьба з колорадським жуком: методи для ефективної протидії шкідникам
Колорадські жуки та їхні личинки відомі тим, що поїдають листя і плоди не лише картоплі, але й інших пасльонових рослин, таких як перець, баклажани та помідори.
Зважаючи на швидкий темп розмноження, ці комахи можуть швидко знищити цілі популяції рослин. UAportal розповів ефективні методи боротьби з колорадським жуком.
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Швидкі рішення для боротьби з колорадським жуком
Хоча ручне збирання жуків і личинок залишається найнадійнішим методом боротьби з цими комахами, варто зазначити, що такий підхід вимагає значних зусиль і часу, що робить його придатним переважно для невеликих садових ділянок. Щоб зібрати жуків, просто струсіть їх з рослин у відро, або для ефективності можна скористатися віником. Якщо ви виявили личинки або яйця жука на листі, бажано негайно видалити їх та утилізувати шляхом спалення.
Саморобні пастки
Ефективним засобом боротьби з колорадськими жуками є використання саморобних пасток, які можна сконструювати з консервних банок. Щоб приготувати ці пастки, потрібно нарізати картоплю на шматочки, а потім замочити їх на 24 години в міцному розчині карбаміду (1 склянка карбаміду на літр води).
Вимочені шматочки покладіть у банки для консервування і закопайте пастки поруч з картопляними грядками. Не забувайте перевіряти пастки щодня і замінювати отруту свіжою принаймні раз на тиждень.
Деревна зола
Інший ефективний метод – присипати рослини сухою деревною золою або кукурудзяним борошном, поки на листі ще є ранкова роса. Також рекомендується злегка присипати ґрунт.
Ці речовини токсичні як для комах, так і для їхніх личинок. Повторюйте цю процедуру після кожного дощу в рамках стратегії боротьби зі шкідниками.
Мульчування
Одним з ефективних варіантів є розсипання свіжої соснової тирси в проміжках між рядами. Аромат сосни діє як відлякуючий фактор, відлякуючи не лише дорослих жуків, але і їхні личинки. Такий підхід абсолютно нешкідливий для ваших рослин.
Ще однією рекомендованою практикою є мульчування грядок соломою або листям. Це слугує грізним бар'єром для колорадських жуків, які зимують у землі. Під щільним шаром мульчі ці жуки не можуть проникнути в ґрунт, що, зрештою, призводить до їхньої загибелі.
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як позбутись колорадських жуків на городі не збираючи їх руками.
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