Як позбутись колорадських жуків на городі не збираючи їх руками

Втомилися збирати колорадських жуків вручну? Є просте та екологічне рішення! У спеціалізованих магазинах продаються засоби для боротьби з колорадськими жуками, але деякі дачники вирішили розробити власну пастку з сирої картоплі та води.

Спробуйте цю пастку з сайту "Главред" вже зараз і забудьте про колорадських жуків. Пастка приваблює жуків, зменшує їх чисельність, що робить її ефективним та екологічним методом боротьби.

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Зробіть пастку з пластикової або скляної пляшки:

Візьміть пляшку з високим та вузьким горлом. Насипте туди сирої картоплі. Додайте половину склянки води. Залиште пастку на грядці.

Запах картоплі приманить жуків, і вони самі потраплять у пастку. Вам більше не доведеться витрачати час на ручне збирання!

Пам'ятайте:

Розставляйте пастки по всій площі грядки.

Міняйте вміст пастки (картоплю та воду) кожні 5-7 днів.

Цей метод:

Ефективно зменшує чисельність колорадських жуків.

Допомагає позбутися інших шкідників, таких як капустянка та слимаки.

Є екологічно чистим, на відміну від хімічних препаратів.

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