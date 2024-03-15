Садівники сказали, коли починати обробку рослин й ґрунту проти хрущів та їхніх личинок

Знання про цикл життєвого розвитку хруща є ключем до ефективного контролю над цим шкідником. Ця комаха розвивається протягом декількох років, починаючи з личинок і завершуючи дорослими жуками.

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Розвиток личинки хруща до перетворення на жука триває чотири роки. Увесь час личинки знаходяться під шаром ґрунту й виїдають коріння рослин, або харчуються коренеплодами. Самі хрущі на осінь впадають в анабіоз і прокидається ближче до травня. Після сплячки вони поїдають листя, квіти та плоди.

Як повідомляє Leto.ua, навесні сади та городи часто стають мішенню для шкідників, одним з найшкідливіших з яких є хрущ. Його личинки, звані дротяниками, завдають значної шкоди кореневій системі рослин.

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Ось кілька порад, як боротися з хрущами:

1. Профілактика:

Не заносьте личинки хруща з компостом. Переконайтеся, що компост добре перепрів, перш ніж використовувати його в саду.Висаджуйте стійкі до хруща рослини. Деякі рослини, такі як чорнобривці, нагідки та пижмо, відлякують хрущів.

Обробляйте коріння саджанців перед посадкою інсектицидами.

2. Боротьба з дорослими жуками:

Збирайте жуків вручну. Це трудомісткий, але екологічний метод. Обприскуйте дерева та кущі інсектицидами.

3. Боротьба з личинками:

Вносьте в ґрунт біологічні препарати, такі як Мезітропін або Метавайт. Ці препарати містять спори грибів, які паразитують на личинках хруща. Використовуйте хімічні інсектициди, такі як Антихрущ або Актара.

4. Реанімація пошкоджених рослин:

Пролийте рослину стимулятором кореневої системи. Підгодуйте рослину добривом на основі гуматів. Обробіть крону рослини сумішшю з антистресового препарату та добривом.

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Завдяки комплексним заходам та своєчасній обробці ви можете позбутися хрущів та врятувати ваш сад.

Також регулярно перевіряйте свої рослини на наявність ознак пошкодження хрущами. Не забудьте обробити ґрунт після збирання врожаю.

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