Слимаки тікатимуть з вашого саду: що висадити біля кущів та дерев навесні

Навесні, коли природа прокидається після зими, слимаки також стають активними. Ці молюски можуть завдати значної шкоди вашому саду, об'їдаючи листя та плоди.

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Існує багато способів боротьби зі слимаками, але хімічні методи не завжди безпечні для довкілля та корисних комах. На щастя, є багато натуральних способів відлякати слимаків від вашого саду, пише Zones Landscaping.

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Ось кілька рослин, які ви можете посадити біля кущів та дерев, щоб позбутися слимаків:

Гірчиця: Слимаки не переносять запах гірчиці. Посадіть гірчицю по периметру вашого саду або між рядами овочів.

Часник: має сильний запах, який відлякує слимаків. Посадіть часник біля кущів та дерев, які ви хочете захистити.

Лаванда: не лише красива квітка, але й ефективний репелент для слимаків. Висаджуйте лаванду по краях клумб та в міжряддях.

Петрушка: відлякує слимаків. Її можна садити біля овочів, фруктів та ягід.

М'ята: має приємний запах для людей, але неприємний для слимаків. Посадіть м'ята біля садових доріжок та в місцях, де часто збираються слимаки.

Пижмо: дикоросла рослина, яка має сильний запах, що відлякує слимаків. Ви можете посадити пижмо по периметру вашого саду.

Окрім висадки цих рослин, ви також можете використовувати інші натуральні методи боротьби зі слимаками:

Розсипте золу навколо кущів та дерев. Слимаки не люблять повзати по ній.

Подрібніть шкаралупу яєць і розсипте її по грядках. Гострі краї шкаралупи зашкодять слимакам.

Вкопайте в землю невеликі місткості з пивом. Слимаки залізуть в пиво і потонуть.

Важливо пам'ятати, що боротьба зі слимаками потребує комплексного підходу. Використовуйте різні методи, щоб позбутися цих шкідників і захистити ваш сад.

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