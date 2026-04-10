Завжди вдається та не черствіє: як приготувати легендарну паску від Дарії Цвек

Паска — один із головних символів Великодня, без якого важко уявити святковий стіл. Серед безлічі рецептів є ті, що стали справжньою класикою і передаються в родинах із покоління в покоління. До таких належить і рецепт відомої української кулінарки Дарія Цвек.

Про це пише ТСН. Цей варіант паски давно здобув популярність серед господинь: випічка виходить м’якою, ніжною, злегка вологою і довго зберігає свіжість. При цьому рецепт настільки вдалий, що паска добре вдається навіть новачкам.

Інгредієнти:

1 кг борошна (обов’язково просіяного)

400 мл теплого молока

10 жовтків

70–100 г пресованих дріжджів

200 г вершкового масла

300 г цукру

100 г родзинок

ванільний цукор

цедра одного лимона

дрібка солі

Як приготувати:

Спочатку потрібно зробити опару: у теплому молоці розчиніть дріжджі, додайте ложку цукру і кілька ложок борошна із загальної кількості. Залиште суміш у теплому місці приблизно на 15–20 хвилин, поки не утвориться пухка пінна "шапка".

Окремо розітріть жовтки з цукром і сіллю. Коли опара підійде, з’єднайте її з жовтковою масою та поступово введіть просіяне борошно.

Замісіть тісто, а коли воно стане еластичним і почне відставати від рук, додайте розтоплене вершкове масло, добре його вмішуючи.

Після цього всипте родзинки та додайте лимонну цедру, ще раз ретельно вимісіть. Накрийте тісто рушником і залиште підходити в теплому місці, поки воно не збільшиться у 2–3 рази.

Готове тісто обімніть і розкладіть у форми, заповнюючи їх приблизно на третину. Дайте паскам ще раз піднятися у формах протягом 40–60 хвилин.

Перед випіканням змастіть верхівки збитим жовтком. Спершу випікайте при температурі 200°C близько 10–20 хвилин, потім зменште до 160–180°C і доведіть до готовності ще за 30–40 хвилин — залежно від розміру пасок.

