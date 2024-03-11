Лікар-отоларинголог дав поради, що робити, коли заклало ніс

Слизова оболонка носа - складний механізм, який забезпечує не лише дихання і відчуття ароматів, а й виконує важливі функції, такі як фільтрація та зволоження повітря, захист від інфекцій та алергенів. Проте іноді вона може "вийти з ладу".

Лікар-отоларинголог Ілля Рябінкін у коментарі "Фактам ICTV" сказав, чому виникає нежить та як з цим боротися. Він назвав основні причини закладеності носа.

Носові протоки мають волосся, яке першим стоїть на захисті дихальної системи, затримуючи бактерії, віруси та алергени. Коли чужорідні агенти потрапляють на слизову, запускається захисна реакція. Слизова запалюється і набрякає, провоковуючи закладеність носа. Така реакція є природним механізмом захисту, але може стати причиною дискомфорту.

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Методи діагностики

Огляд та ендоскопія - основні методи діагностики захворювань носа. При необхідності лікар може призначити додаткові дослідження, такі як загальний аналіз крові або комп'ютерна томографія, для точної діагностики.

Методи лікування

Зазвичай, симптоми гострого респіраторного вірусного захворювання (ГРВІ) лікуються симптоматично. Це може включати прийом препаратів для зняття болю та запалення, промивання носа сольовими розчинами та використання судинозвужувальних крапель.

Профілактика

Щоб зменшити ризик захворювання на ГРВІ, рекомендується уникати куріння та вдихання диму, пити достатню кількість води, носити маску у громадських місцях, використовувати зволожувач повітря та регулярно провітрювати приміщення.

Закладений ніс може бути симптомом різних станів, які потребують окремого огляду. Якщо ви помітили, що закладається ніс часто або на довгий час, необхідно звернутися до лікаря для діагностики та лікування.

Як позбутися закладеності носа й нежитю в домашніх умовах

Промивання носа:

Делікатно прочистьте ніс, щоб видалити зайвий слиз. Промивайте ніс сольовими розчинами (гіпертонічними та ізотонічними). Для дітей при промиванні носа використовуйте спеціальний відсмоктувач (аспіратор).

При закладеності носа, що спричинена алергією, максимально уникайте контакту з алергенами. Можна застосовувати антигістамінні безрецептурні препарати. Уважно прочитайте інструкцію перед застосуванням!

Користуйтеся зволожувачами повітря, якщо є надмірна сухість у приміщенні. Пийте достатню кількість рідини. Користуйтеся інгаляторами, небулайзерами. Прикладіть теплий вологий рушник до обличчя. Прийміть теплий душ.

Щоби заснути, спробуйте підняти голову на подушку якнайвище. Уникайте басейнів, які хлорують для дезінфекції.

Якщо нежить не проходить протягом тривалого часу, вам слід звернутися до лікаря.

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