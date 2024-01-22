Чи можна вилікувати нежить за один день: бабусині способи

Нежить – це запалення слизової оболонки носа, яке супроводжується закладеністю носа або надмірним виділенням носового слизу. Нежить може бути самостійним захворюванням або симптомом інших хвороб, таких як застуда, грип, алергія, гайморит тощо.

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У більшості випадків нежить проходить самостійно протягом кількох днів. Однак, якщо нежить триває понад тиждень, слід звернутися до лікаря.

Для лікування нежитю можна застосовувати й народні методи, пише видання wworld. Зазначається, що ці методи не тільки ефективні, але і безпечні.

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5 народних засобів від нежитю:

1. Цибуля з картоплею

Необхідно віджати сік з картоплі й синьої цибулі в рівних пропорціях. Потім додати 1 столову ложку меду і перемішати. Закапувати по 2-3 краплі в кожну ніздрю 3-4 рази на день.

2. Пов'язка з сіллю

Цей засіб допоможе вам позбутися від нежитю і головного болю. Для його приготування необхідно розвести 5 столових ложок солі в літрі теплої води. Змочити в розчині марлю і накласти її на лоб і потилицю. Зафіксувати пов'язку бинтом або рушником. Тримати пов'язку протягом 1-2 годин.

3. Лікування димом

Цей засіб є досить екзотичним, але він дуже ефективний. Для його приготування необхідно підпалити сухе стебло, до якого кріпилися зубчики часнику. Вдихати дим треба по черзі кожною ніздрею, поки не почнеться сльозотеча. Повторювати процедуру 3-4 рази на день.

4. Часникові інгаляції

Цей засіб допоможе вам швидко позбутися від нежитю. Для його приготування необхідно натерти на тертці 5-8 зубчиків часнику. Швидко нанести кашку тонким шаром на шматок бинта або марлі. Опустити бинт в сухий чайник, закрийте кришкою. Носик чайника візьміть в рот і дихайте ротом, затиснувши ніс, 8-10 хвилин.

5. Гірчичники на ноги

Цей засіб допоможе вам позбутися від нежитю за одну ніч, стверджують автори статті. Необхідно наклеїти гірчичники на стопи та п'яти. Потім укутати ноги й тримати гірчичники до тих пір, поки не стане сильно пекти. Потім приберіть гірчичники й одягніть теплі шкарпетки.

Не забувайте, що при нежиті необхідно також зволожувати слизову носа. Для цього можна використовувати сольовий розчин або відвар ромашки. Також важливо провітрювати приміщення і вживати достатню кількість рідини.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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