Як вилікувати нежить без ліків: корисні поради

UAportal розповів про лайфхаки, як легко позбутися нежиті. Дізнайтеся про корисні поради, які допоможуть відчути полегшення у носі.

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Зрошення носа

Одним з ефективних лайфхаків для лікування нежитю є промивання носа. Для цього можна використовувати соляний (фізіологічний) розчин.

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Парова інгаляція

Ще одна корисна порада – спробувати парові інгаляції. Для цього потрібно наповнити миску гарячою водою і додати кілька крапель ефірної олії, наприклад евкаліпта або м'яти. Нахиліться над мискою, накрийте голову рушником і глибоко вдихайте протягом кількох хвилин.

Пийте більше води та відпочивайте

Також, при нежиті дуже важливо пити достатньо рідини і відпочивати. Достатнє споживання рідини допомагає зменшити кількість густого слизу та запобігти зневодненню, яке може погіршити симптоми. Крім того, забезпечення достатнього відпочинку дозволяє організму швидше відновлюватися.

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