Візьміть літо з собою: рецепт консервованих кавунів на зиму

Кавун можна не лише насолоджуватися ним у спеку, а й заготовити на зиму. Така консервація має освіжаючий, трохи незвичний смак і стане цікавою окрасою святкового столу.

Про це повідомляє YouTube-канал фудблогерки Лідії Кононенко.

Інгредієнти на 3-літрову банку:

кавун;

1 ст. л. солі;

3 ст. л. цукру;

50 мл оцту.

Як приготувати

Кавун очистіть від шкірки та наріжте шматочками. Стерилізовані банки наповніть кавуном і залийте окропом. Накрийте кришками й залиште на 20 хвилин. Воду злийте в каструлю, доведіть до кипіння, додайте сіль та цукор, перемішайте. В самому кінці влийте оцет. Залийте маринад назад у банки, простерилізуйте ще 2 хвилини, після чого герметично закатайте. Переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.

Такий кавун буде нагадувати про літо навіть у найлютішу зиму.

