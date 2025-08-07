Смачна консервація без стерилізації: рецепт маринованих огірків від Лізи Глінської

Консервовані огірки на зиму за рецептом Лізи Глінської — це перевірений класичний спосіб приготування хрусткої закуски, який не вимагає стерилізації. Завдяки простому, але ефективному методу з використанням гарячого оцту й окропу, огірки зберігають свою щільну текстуру, насичений смак і приємну пікантність. Така заготівля ідеально підходить для доповнення до основних страв протягом усієї зими.

Інгредієнти:

Огірок 2 кг

Хрін 20 г

Кріп, пучок 1 шт.

Лавровий лист 1 шт.

Перець чорний, горошок 6 шт.

Червоний перець чилі 0.25 шт.

Часник, головка 1 шт.

Сіль кам'яна 45 г

Цукор 90 г

Оцет 9% 500 мл

Окріп 2 л

Особливістю цього рецепту є те, що молоді огірки замочують у холодній воді, потім опускають у киплячий оцет, а далі викладають у чисті сухі банки разом зі спеціями — кропом, коренем хрону, лавровим листом, чорним перцем, а також часником і, за бажанням, шматочком гіркого перцю. У кожну банку додають цукор і кам’яну сіль. Гаряча вода, якою заливають огірки вже після оцту, активує процес консервації — саме завдяки кислоті не потрібно стерилізувати банки.

Використовується 9% столовий оцет, але якщо хочеш м’якшого смаку — підійде яблучний або виноградний. Цей рецепт ідеально підходить для літньо-сезонної заготівлі, коли огірки найсоковитіші — зазвичай у липні та серпні. Після того як банки наповнені, їх закривають прокип’яченими кришками, перевертають догори дном і загортають у плед до повного охолодження. Усе просто, швидко та без зайвих клопотів.

