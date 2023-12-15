В Японії виявли форми для лиття бронзи 200 року до нашої ери: найстаріші у світі

Нещодавні розкопки в руїнах Йосіноґарі в Японії виявили кам'яні ливарні форми, які, як вважається, датуються приблизно 200 роком до н. е. Ці форми є найдавнішими з коли-небудь виявлених в Японії і свідчать про швидкий технологічний прогрес, який відбувався в період Яйой.

Про це пише Arkeonews.

Період Яйой тривав з 300 до н. е. по 250 р. н. е. і був часом значних змін у японській культурі. У цей період люди перейшли від кам'яного віку до бронзового, а також почали розвивати сільське господарство та ремесла.

Кам'яні ливарні форми, знайдені в Йосіноґарі, були виготовлені з серпентиніту і кварц-порфіру. Вони складались з двох частин, що дозволяло виготовляти складні предмети, такі як мечі та списи.

Знахідки в Йосіноґарі є важливими для розуміння технологічного розвитку періоду Яйой. Вони свідчать про те, що японці вже в 200 році до н. е. мали знання та навички, необхідні для виготовлення складних металевих виробів.

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Експерти припускають, що технологія лиття бронзи, яка використовувалася для виготовлення цих форм, була запозичена з Корейського півострова.

Знахідки в Йосіноґарі є ще одним підтвердженням того, що Японія була частиною культурного обміну в Азії в період Яйой. Вони також представляють стародавнє місце як центр виробництва бронзових артефактів, демонструючи передові технології того часу.

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