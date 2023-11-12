У Китаї виростили першу в історії флуоресцентну мавпу-химеру за допомогою стовбурових клітин (відео)

У Китаї виростили першу в історії флуоресцентно-зелену мавпу-химеру за допомогою стовбурових клітин. Тварина прожила 10 днів, а потім їй провели евтаназію.

Як повідомляється у журналі Cell, дитинча мавпи було створене шляхом злиття стовбурових клітин яванської мавпи. Клітини мавпи були наповнені зеленим флуоресцентним білком, щоб дослідники могли визначити, які тканини виросли зі стовбурових клітин.

Це дослідження, вважають науковці, принесе користь медичним дослідженням і збереженню видів, що перебувають під загрозою зникнення.

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За словами дослідників, це перше у світі живонародження химери приматів, створеної за допомогою стовбурових клітин.

Згідно з дослідженням, мавпа була "суттєво химерною", з різним, але відносно високим співвідношенням клітин, які виросли зі стовбурових клітин по всьому тілу.

"Обнадіює те, що наша химера живонародженої мавпи зробила великий внесок (стовбурових клітин) у мозок, що свідчить про те, що цей підхід справді має бути цінним для моделювання нейродегенеративних захворювань", — сказав співавтор дослідження головний науковий співробітник Інституту Гуанчжоу Мігель Естебан.

Він пояснив, що химери мавп також мають потенційну величезну цінність для збереження видів, якщо вони можуть бути досягнуті між двома типами нелюдських видів приматів, один з яких знаходиться під загрозою зникнення.

"Якщо є внесок донорських клітин із видів, що знаходяться під загрозою зникнення, до зародкової лінії, можна було б передбачити, що шляхом розведення тварин цих видів можна було б отримати", – додав Мігель Естебан.

"Це важливе дослідження, але я б не вважав його проривом, оскільки створені химери нежиттєздатні", — прокоментував дослідження доцент кафедри молекулярної біології в Південно-Західному медичному центрі Техаського університету Джун Ву.

Він також заявив, що команда не змогла показати, що стовбурові клітини, використані для створення химер, успадковуються нащадками, які знадобляться для створення моделей хвороби мавп для медичних досліджень.

Згідно з дослідженням, відсоток стовбурових клітин у тканинах мавп коливався від 21% до 92%, із середнім показником 67% у 26 різних типах досліджуваних тканин. У мозковій тканині відсоток був особливо високим.

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