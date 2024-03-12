У Німеччині знайшли величезне поховання жертв чуми: налічує до 1500 тіл

У німецькому місті Нюрнберг археологи виявили незвичну знахідку – масове поховання, в якому, ймовірно, знайшли свій останній притулок сотні жертв чумної пандемії. Це поховання може стати найбільшим подібним відкриттям в Європі.

Наразі виявлено понад 500 тіл, а за оцінками, у восьми розкопаних ямах їхня кількість може сягнути 1500. Датовані XVII століттям, ці останки розповідають про драматичний період в історії, коли суспільство вдавалося до масових поховань під час спустошливих спалахів чуми. Про це пише Science Alert.

Чума, відома своїми смертоносними пандеміями, зокрема Чорною смертю, не залишає видимих слідів на кістках. Тому для підтвердження причини смерті цих людей вченим необхідно провести аналіз ДНК для виявлення бактерії чуми. Проте наявність артефактів, історичних записів і згадок про руйнівний спалах у Нюрнберзі в 1634 році підтверджують припущення про зв'язок знахідки з чумною пандемією. Радіовуглецеве датування і супутні матеріали допомагають віднести поховання до важкого періоду в історії міста, як зазначено у повідомленні Департаменту зі збереження спадщини Нюрнберга.

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Це поховання є важливою віхою в минулому Нюрнберга. На відміну від жертв чуми, які спочивали на спеціальних цвинтарях, цих людей поховали поспіхом, що свідчить про катастрофічний вплив хвороби на місто і неможливість дотримуватись усіх ритуалів. Знахідка відкриває рідкісну можливість всебічно дослідити вплив чуми на різні верстви населення, від дітей до людей похилого віку, та силу, з якою пандемія могла зруйнувати основи суспільства.

Тривалі розкопки і вивчення цих останків обіцяють пролити світло на переломний період європейської історії, який досі залишається маловивченим. Знахідки з Нюрнберга сприятимуть кращому розумінню того, як минулі суспільства долали катастрофічні пандемії. Дбайливе поводження з останками та їхній глибокий аналіз свідчать про прагнення зберегти цю похмуру, але важливу історичну спадщину.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років.

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