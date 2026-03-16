З ними точно не буде проблем: названо топ порід найслухняніших собак

Експерт із поведінки собак Уілл Атертон назвав три породи, які, на його думку, відзначаються найкращим характером і легко піддаються вихованню, тому добре підходять для життя в родині. Своїми спостереженнями він поділився у відео на платформі TikTok, де розповів про породи, які найчастіше демонструють слухняність і дружню поведінку.

Першою у списку фахівець назвав лабрадора-ретривера. За словами Атертона, популярність цієї породи зовсім не випадкова. Він навіть назвав лабрадорів одними з найкращих собак у світі завдяки їхньому врівноваженому характеру та здатності легко знаходити спільну мову з людьми. Експерт жартома зауважив, що працювати з такими собаками інколи навіть складніше, адже вони рідко демонструють проблемну поведінку.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Ще однією породою, яку спеціаліст відніс до найкраще вихованих, став золотистий ретривер. Він зазначив, що ці собаки мають багато спільних рис із лабрадорами: вони дружні, відкриті до взаємодії з людьми та добре піддаються навчанню. Водночас золотисті ретривери, за його словами, зазвичай трохи грайливіші та енергійніші, тоді як лабрадори інколи поводяться більш стримано.

Третьою породою, яка може здивувати багатьох, експерт назвав стаффордширський бультер’єр. На думку Атертона, при правильному вихованні та чітких правилах такі собаки можуть бути надзвичайно відданими, лагідними та врівноваженими компаньйонами.

Фахівець наголосив, що проблеми з поведінкою можуть виникнути у собак будь-якої породи, якщо їм не приділяти достатньо уваги та не займатися дресируванням. Проте лабрадори, золотисті ретривери та стаффордширські бультер’єри від природи схильні до співпраці з людьми, що значно спрощує процес їхнього виховання.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найграйливіших собак.

