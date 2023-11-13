Чому квашена капуста може вийти кислою: поради досвідчених кухарів

Чому квашена капуста виходить занадто кислою

Приготування квашеної капусти може бути завданням, що вимагає уважності, оскільки в процесі бродіння може виникнути проблема з надмірною кислотністю, призводячи до неприємного смаку.

Існує кілька причин, які можуть призвести до занадто кислого смаку квашеної капусти, пише ukr.media. І якщо ви хочете приготувати ідеальну квашену капусту, слід про це знати.

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По-перше, сорт капусти грає ключову роль у кінцевому смаку продукту. Обирайте сорти, які не мають вираженого кислого смаку, і віддають перевагу капусті, що дозріває восени.

Недостатня кількість нейтралізаторів кислоти може також впливати на кислотність квашеної капусти. Додавання лужних продуктів, таких як морква, селера, помідори, огірки, буряк і яблука, може допомогти збалансувати смак.

Щоб уникнути надмірної кислотності, рекомендується регулярно виливати частину розсолу під час приготування квашеної капусти. Також додавання невеликої кількості цукру, наприклад, близько 2 столових ложок на літр розсолу, може бути ефективним засобом коригування смаку.

Важливо пам'ятати, що сіль грає важливу роль у процесі бродіння, проте її кількість повинна бути у межах розумного. Зазвичай на 1 кг капусти беруть 50-65 г хлориду натрію.

Отже, для того щоб уникнути надмірної кислотності квашеної капусти, важливо обирати правильні сорти, використовувати нейтралізатори кислоти, регулярно виливати розсіл і контролювати кількість солі. Таким чином, ви зможете насолоджуватися смачною та збалансованою квашеною капустою.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати ідеальну квашену капусту.

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