Обріжте ці рослини взимку, щоб навесні мати пишний сад

Зимова обрізка плодових дерев та кущів є поширеною практикою, яку багато садівників вважають ефективною для підвищення врожайності та здоров'я рослин. Однак, як і будь-яка інша садова процедура, вона має свої правила та особливості.

Основна перевага зимової обрізки полягає в тому, що в цей період дерева та кущі перебувають у стані спокою, що полегшує їхнє обрізування. Крім того, при низьких температурах рана від зрізу заживає швидше і легше, пише Express.

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Однак, з іншого боку, зимова обрізка може призвести до пошкодження дерев та кущів, якщо вона проводиться неправильно. Наприклад, якщо зрізати гілки, що не перебувають у стані спокою, вони можуть засохнути або навіть загинути.

Загалом, мета обрізки – допомогти мертвим, хворим або пошкодженим гілкам, і стимулювати нове зростання навесні.

Окремі садові рослини обрізають у різні пори року, і правильно це зробити дуже важливо.

Для прикладу, форзицію краще обрізати наприкінці лютого та до середини квітня.

"Обрізка в цей період дозволяє форзиції спрямувати свою енергію на вироблення нового росту та забезпечує міцне цвітіння в наступному сезоні. Важливо обрізати до того, як бруньки почнуть набухати, оскільки це сприяє повнішому та яскравішому розквіту квітів", – пояснили експерти.

У форзиції видаляють старі й товсті стебла, щоб стимулювати ріст молодих гілок.

Гліцинія також потребує регулярного обрізання. Спочатку обріжте бічні пагони, вкорочені минулим літом, до двох-трьох бруньок від основи, щоб покращити структуру рослини та зосередити енергію на формуванні весняних квітів.

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Плодові кущі також можна обрізати взимку, найкраще у лютому. Це стосується і плодових дерев.

"Почніть з видалення мертвих, хворих і пошкоджених пагонів і гілок, а потім видаліть схрещені пагони, які стираються. Зберігайте краще розміщений, звернений назовні, якщо він не сильно пошкоджений. Обріжте сильні пагони, що ростуть до центру. Слабші пагони можна залишити необрізаними. Шукайте будь-які гілки, що ростуть вниз, низько на дереві, які отримують мало світла і можуть стати перешкодою", – додали фахівці.

Це сприятиме розгалуженню та формуванню плодових шпор. Садівники радять залишати молоді бічні пагони необрізаними, щоб вони могли розвинути плодові бруньки навесні.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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