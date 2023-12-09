Невролог сказав, скільки часу дітям безпечно проводити зі смартфоном у руках

Підлітки, які користуються смартфоном понад 4 годин на день, мають вищий ризик негативних наслідків для психічного здоров’я, таких як стрес, суїцидальні думки та вживання психоактивних речовин.

Дослідження, проведене командою південнокорейських дослідників, проаналізувало дані про понад 50 000 підлітків, які брали участь у поточному опитуванні, пише Newsweek.

Науковці виявили, що частка підлітків у дослідженні, які користувалися смартфоном понад 2 годин на день у 2020 році, становила понад 85 відсотків — порівняно з приблизно 64 відсотками у 2017 році.

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Дослідження показало, що несприятливі наслідки для здоров’я були помітними у тих, хто користувався смартфоном більш як 4 годин на день. У таких підлітків помітили:

на 30% вищий рівень стресу

на 20% вищий рівень суїцидальних думок

на 15% вищий рівень вживання психоактивних речовин

У підлітків, які користувалися смартфонами 2–4 години на день, не спостерігалося збільшення несприятливих наслідків для здоров’я порівняно з тими, хто не користувався ними, за винятком надмірної залежності від смартфонів. Нарешті, підлітки, які користувалися смартфоном лише 1-2 години на день, насправді стикалися з меншими проблемами, ніж ті, хто ним не користувався взагалі.

Автори дослідження зазначають, що причинно-наслідковий зв’язок між використанням смартфона та несприятливими наслідками для здоров’я не був продемонстрований, але результати показують, що використання смартфона понад певні рівні може "суттєво" вплинути на результати здоров’я.

Вони також кажуть, що дослідження надасть корисну інформацію для встановлення інструкцій щодо використання смартфонів для підлітків і молоді.

Рекомендації щодо використання смартфонів для підлітків

На основі результатів дослідження, дослідники рекомендують підліткам:

Обмежити використання смартфона до 4 годин на день.

Зосередитися на позитивних аспектах використання смартфона, таких як спілкування з однолітками та навчання.

Створити баланс між використанням смартфона та іншими видами діяльності, такими як спорт, спілкування з друзями та родиною та відпочинок.

Раніше експерти назвали головне правило зарядки смартфона, яке допоможе не "вбити" батарею.

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