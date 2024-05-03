Мак, калачі і не лише: що наші предки клали у великодній кошик 100 років тому

Українські великодні традиції сягають корінням у тисячоліття, і за цей час вони зазнали певних змін, зокрема й щодо вмісту святкового кошика. Наші предки до церкви несли трохи інший набір продуктів, ніж ми зараз.

Кандидатка історичних наук та етнологиня Інституту народознавства НАН України Анастасія Кривенко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що саме освячували на Великдень в давнину.

Чим відрізнявся вміст великоднього кошика:

Паска: раніше її не завжди святили в кошику. Її могли нести в ночвах або сівалці, а іноді вона була такою великою, що її виймали з печі через розібраний отвір, загорнувши в скатертину.

раніше її не завжди святили в кошику. Її могли нести в ночвах або сівалці, а іноді вона була такою великою, що її виймали з печі через розібраний отвір, загорнувши в скатертину. Яйця: писанки та крашанки - основна страва, що символізувала світотворення, життя, відродження та воскресіння.

писанки та крашанки - основна страва, що символізувала світотворення, життя, відродження та воскресіння. М'ясні страви: ковбаси, шинки, сало, запечене порося, хрін. Сало використовували як оберіг, а сіль - для захисту від нечистої сили.

ковбаси, шинки, сало, запечене порося, хрін. Сало використовували як оберіг, а сіль - для захисту від нечистої сили. Інші продукти: мак (як оберіг), сирні бабки, калачі, мазурки.

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Цікаві факти:

Залишки великодніх страв не викидали, а спалювали або закопували в городі, вірячи, що це принесе хороший врожай. Паска пеклася з прісного тіста, а бабка - здобна, з яєць, цукру, родзинок. Їх пов'язували з померлими предками. Першу випечену паску освячували в церкві і клали на могили родичів на проводи. Також, паски дарували гостям, бідним та несли на цвинтар, вірячи, що так молитва за душі померлих буде почута.

З часом вміст великоднього кошика дещо змінився, проте традиція освячувати їжу на Великдень залишається незмінною. Це не лише данина повазі до предків, але й можливість зібратися всією родиною за щедрим столом та розділити радість свята.

Нагадаємо, ми вже писали, що обов’язково має бути у пасхальному кошику.

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