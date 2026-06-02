Як полегшити стан кота у спеку: поради ветеринарів

Зі зростанням температури власників котів попереджають про потенційні ризики сильної спеки для домашніх улюбленців. Хоча коти загалом краще переносять спеку, ніж собаки, це не означає, що їм не потрібна додаткова допомога для комфортного самопочуття в спекотні дні.

Ветеринарка, відома в TikTok під ніком @cat_the_vet, поділилася кількома простими порадами, які можуть допомогти знизити дискомфорт у котів під час високих температур.

Серед найпростіших рішень — спеціальні охолоджувальні килимки. Оскільки коти в спеку зазвичай більше відпочивають, така поверхня може стати для них зручним способом трохи охолодитися, навіть якщо не всі тварини одразу нею користуються.

Ще один варіант — "смачні" кубики льоду для води. Ветеринарка радить заморожувати, наприклад, воду з-під тунця (без солі та олії) і додавати такі кубики в миску. Це допомагає не лише підтримувати прохолоду води, а й робить її більш привабливою для котів, які п’ють неохоче.

Також популярним способом є заморожені ласощі для тварин, які коти можуть облизувати поступово — це допомагає їм охолоджуватися та одночасно отримувати смаколик. Для довгошерстих котів особливо важливим є регулярний грумінг у спеку. Вичісування допомагає прибрати зайву та відмерлу шерсть, зменшуючи перегрів і роблячи тварину відчутно комфортнішою.

Окремо спеціалістка радить забезпечити доступ до прохолодного повітря — наприклад, розмістити вентилятор біля улюблених місць відпочинку кота. Водночас ветеринарка наголошує: коти зазвичай досить добре самостійно регулюють температуру тіла, тому надмірне втручання не потрібне — важливо лише створити для них безпечні та комфортні умови під час спеки.

