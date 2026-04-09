Ідеально для новачків: рецепт паски без дріжджів та відстоювання
Якщо не хочеться витрачати час на дріжджове тісто чи складні етапи приготування, є значно простіший варіант. Паску можна спекти швидко — без вистоювання та зайвих зусиль.
Випічка виходить м’якою, ароматною та вдалою навіть у тих, хто не має великого досвіду в кулінарії. Про це пише ТСН.
Інгредієнти:
- 100 г вершкового масла
- 1 яйце + 1 жовток
- 110 г цукру
- 150 г борошна
- ½ ч. л. розпушувача
- 120 г родзинок або інших сухофруктів
- ваніль і дрібка солі
Спосіб приготування:
Спочатку м’яке масло збийте з цукром до однорідної маси. Додайте яйце та жовток і ще раз добре перемішайте. Потім всипте борошно, розпушувач, сіль і ваніль — замісіть тісто.
Сухофрукти попередньо залийте окропом, після чого ретельно обсушіть паперовим рушником і злегка обкачайте в борошні. Додайте їх до тіста та перемішайте.
Готову масу розкладіть у форми, заповнюючи їх приблизно на дві третини. Випікайте у розігрітій до 170°C духовці близько 45 хвилин.
