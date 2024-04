Готуємось до літа: яка вечеря допоможе скинути вагу

Шукаєте смачну та корисну вечерю, яка допоможе вам схуднути? Дипломована дієтологиня з багаторічним досвідом Крістен Карлі поділилася своїм секретним рецептом, який не лише сприяє спалюванню зайвого жиру, але й добре насичує.

Секрет вечері для схуднення:

Куряча грудка, багата на білок, який важливий для нарощування м'язової маси та пришвидшення метаболізму, хумус, який містить рослинну клітковину, яка надовго насичує та покращує обмін речовин та салат з помідорів, огірків та цибулі, багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Про це пише Eat that, not this.

Як приготувати:

Куряча грудка:

Розріжте 2 курячі грудки навпіл.

Змастіть оливковою олією та посипте улюбленими спеціями.

Смажте на середньому вогні до готовності.

Салат:

Наріжте 2 помідори, 1 огірок та 1/2 червоної цибулі.

Заправте оливковою олією, винним оцтом, сіллю та перцем.

Хумус:

Приготуйте хумус за вашим улюбленим рецептом.

Змастіть оливковою олією.

Переваги:

Багато білка: допомагає нарощувати м'язи, пришвидшує метаболізм та надовго дає відчуття ситості.

допомагає нарощувати м'язи, пришвидшує метаболізм та надовго дає відчуття ситості. Багато клітковини: покращує обмін речовин, стабілізує рівень цукру в крові та знижує ризик ожиріння.

покращує обмін речовин, стабілізує рівень цукру в крові та знижує ризик ожиріння. Корисні жири: сприяють здоров'ю серця, знижують ризик онкології.

Порада:

Додайте до салату інші овочі, такі як зелень, перець або авокадо.

Замість курячої грудки можна використовувати інше нежирне м'ясо або рибу.

Хумус можна купити готовий або приготувати самостійно.

Ця вечеря - це не лише смачний та ситний спосіб скинути вагу, але й чудове джерело поживних речовин, які необхідні для вашого здоров'я.

