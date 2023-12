Експерт назвав 7 найкращих перекусів для 'спалювання жиру'

Корисні перекуси між їжею можуть допомогти підтримувати струнку фігуру та прискорити процес схуднення. Важливо правильно підібрати продукти, що допоможуть тримати баланс.

Експерти з Eat This Not That розповіли, які перекуси є найбільш ефективними для спалювання жиру.

Свіжі овочі з хумусом

Хумус, виготовлений з нутового пюре, містить багато рослинного білка. Поєднання овочів з хумусом створює поживний і насичений перекус. Овочі містять клітковину, яка допомагає спалювати жир.

Суміш горіхів та сухофруктів

Горіхи та сухофрукти є хорошим джерелом білка та клітковини. Вони також містять корисні жири, які допомагають насититися.

Грецький йогурт із ягодами

Грецький йогурт містить багато білка та пробіотиків. Йогурт може пригнічувати апетит, прискорювати метаболізм та сприяти втраті ваги. Ягоди додають клітковини.

Яблука з арахісовою пастою

Яблука містять клітковину, а арахісова паста - білок та корисні жири. Цей перекус багатий поживними речовинами, які допоможуть вам відчувати себе ситим.

Кисломолочний сир

Кисломолочний сир є хорошим джерелом білка. Він низькокалорійний і насичений, тому відмінно підходить для перекусу.

Тост з авокадо та яйцем

Авокадо містить корисні жири, а яйця - білок. Цей перекус забезпечує ідеальний баланс корисних речовин.

Корисні рулетики

Рулетики з індички та сиру - це низькокалорійний перекус з високим вмістом білка. Додайте скибочки огірка для додаткової насиченості.

