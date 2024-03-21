Дієтолог назвала 6 головних переваг ківі та розповіла кому не можна їх вживати часто

Хто не любить соковиті, ароматні ківі – зелений скарб для вашого здоров'я. Цей екзотичний фрукт не лише смачний, але й неймовірно корисний.

Ківі – це справжня скарбниця вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Додайте їх до свого раціону, щоб покращити здоров'я, самопочуття та насолодитися чудовим смаком, пише nv.ua.

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Чим же корисні ківі?

Підтримують травлення. Завдяки клітковині ківі покращують роботу кишечника, борються з запорами та сприяють здоровому мікробіому.

Завдяки клітковині ківі покращують роботу кишечника, борються з запорами та сприяють здоровому мікробіому. Джерело вітаміну С. Один ківі містить більше 70% добової норми вітаміну С, який необхідний для імунітету, здоров'я шкіри та очей.

Корисні для серця. Ківі допомагають знизити тиск, покращити рівень холестерину та зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

Ківі допомагають знизити тиск, покращити рівень холестерину та зменшити ризик серцево-судинних захворювань. Допомагають контролювати вагу. Низькокалорійні та багаті на клітковину, ківі дають відчуття ситості та допомагають не переїдати.

Низькокалорійні та багаті на клітковину, ківі дають відчуття ситості та допомагають не переїдати. Покращують зір. Ківі містять лютеїн і зеаксантин, які захищають очі від вікових змін та покращують зір.

Ківі містять лютеїн і зеаксантин, які захищають очі від вікових змін та покращують зір. Низький глікемічний індекс. Ківі не різко підвищують рівень цукру в крові, тому їх можна їсти людям з діабетом.

Кому ківі можуть зашкодити?

Ківі можуть бути небезпечні для людей з алергією на актинідин. Ознаками алергії можуть бути: біль у животі, блювання, хрипи, труднощі з ковтанням, кропив'янка, свербіж та набряк обличчя.

Як їсти ківі?

Їжте ківі свіжими, додавайте в салати, смузі, йогурти.

З ківі можна приготувати пікантну сальсу, мюслі, морозиво.

Шкірку ківі можна їсти, щоб отримати додаткову порцію клітковини.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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