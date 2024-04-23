Швидко ростуть та сильно виснажують землю: з якими бур‘янами треба негайно боротись
Боротьба з бур'янами на городі - це не просто виснажлива праця, але й ризик втратити частину врожаю. Деякі з цих непроханих гостей не лише шкодять культурним рослинам, але й можуть завдати шкоди здоров'ю людини. Своєчасна та правильна боротьба з небезпечними бур'янами допоможе зберегти врожай та уникнути проблем зі здоров'ям.Про це пише ТСН.
Ось 5 найнебезпечніших бур'янів України:
Бузинник пазушний:
- Шкода: Швидко розростається, виснажуючи ґрунт, заважає росту культурних рослин. Пилкові зерна рослини викликають алергічні реакції, в тому числі сінну лихоманку.
- Поширення: Поля, городи, пасовища.
- Походження: Північна Америка.
- Спосіб потрапляння: Заноситься з насінням сої, пшениці, кукурудзи.
Іпомея плющоподібна:
- Шкода: Швидко розростається, душить культурні рослини, знижує врожайність, засмічує ґрунт.
- Поширення: Городи, поля, оранки, сади.
- Особливості: Має різкий неприємний запах.
- Спосіб потрапляння: Поширюється з насінням кукурудзи, сої, інших культур.
Гірчак шорсткий:
- Шкода: Швидко розростається, поглинає поживні речовини та вологу з ґрунту, знижує врожайність, може пошкодити ґрунт.
- Поширення: Незабудовані ділянки, поля, городи.
- Особливості: Може досягати 2 м у висоту, затіняючи культурні рослини.
- Спосіб потрапляння: Поширюється з зерном пшениці з Канади та США.
Амброзія багаторічна та амброзія трироздільна:
- Шкода: Затьмарює культурні рослини, погіршує смак молока корів, що пасуться на забруднених пасовищах. Пилок є сильним алергеном, що викликає алергічні реакції, напади астми.
- Поширення: Поля, городи, пасовища.
- Особливості: Багаторічна амброзія розмножується кореневищами, однорічна - насінням.
- Спосіб потрапляння: Поширюється з зерном та насінням культур, особливо конюшини та люцерни.
Райманія розсічена:
- Шкода: Засмічує всілякі сільськогосподарські культури, пасовища, городи, узбіччя доріг.
- Поширення: По всій Україні.
- Особливості: Невеликі жовті квіти, лінійна або зігнута форма.
- Спосіб потрапляння: Поширюється з насінням, яке часто потрапляє в Україну з насіннєвим матеріалом, зокрема з зерном.
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Методи боротьби з небезпечними бур'янами:
- Профілактика: Ретельне очищення насіння перед посівом, дотримання сівозміни, обробка ґрунту гербіцидами до сівби.
- Механічні методи: Регулярне прополювання, видалення бур'янів з коренем.
- Біологічні методи: Використання біологічних препаратів, що вражають специфічні види бур'янів.
- Хімічні методи: Застосування гербіцидів, дозволених для даної культури, з дотриманням інструкції.
Нагадаємо, ми вже писали, які треба рослини допоможуть позбавитись від бур’ян на городі.
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