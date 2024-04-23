Швидко ростуть та сильно виснажують землю: з якими бур‘янами треба негайно боротись

Боротьба з бур'янами на городі - це не просто виснажлива праця, але й ризик втратити частину врожаю. Деякі з цих непроханих гостей не лише шкодять культурним рослинам, але й можуть завдати шкоди здоров'ю людини. Своєчасна та правильна боротьба з небезпечними бур'янами допоможе зберегти врожай та уникнути проблем зі здоров'ям.Про це пише ТСН.

Ось 5 найнебезпечніших бур'янів України:

Бузинник пазушний:

Шкода: Швидко розростається, виснажуючи ґрунт, заважає росту культурних рослин. Пилкові зерна рослини викликають алергічні реакції, в тому числі сінну лихоманку.

Швидко розростається, виснажуючи ґрунт, заважає росту культурних рослин. Пилкові зерна рослини викликають алергічні реакції, в тому числі сінну лихоманку. Поширення: Поля, городи, пасовища.

Поля, городи, пасовища. Походження: Північна Америка.

Північна Америка. Спосіб потрапляння: Заноситься з насінням сої, пшениці, кукурудзи.

Іпомея плющоподібна:

Шкода: Швидко розростається, душить культурні рослини, знижує врожайність, засмічує ґрунт.

Швидко розростається, душить культурні рослини, знижує врожайність, засмічує ґрунт. Поширення: Городи, поля, оранки, сади.

Городи, поля, оранки, сади. Особливості: Має різкий неприємний запах.

Має різкий неприємний запах. Спосіб потрапляння: Поширюється з насінням кукурудзи, сої, інших культур.

Гірчак шорсткий:

Шкода: Швидко розростається, поглинає поживні речовини та вологу з ґрунту, знижує врожайність, може пошкодити ґрунт.

Швидко розростається, поглинає поживні речовини та вологу з ґрунту, знижує врожайність, може пошкодити ґрунт. Поширення: Незабудовані ділянки, поля, городи.

Незабудовані ділянки, поля, городи. Особливості: Може досягати 2 м у висоту, затіняючи культурні рослини.

Може досягати 2 м у висоту, затіняючи культурні рослини. Спосіб потрапляння: Поширюється з зерном пшениці з Канади та США.

Амброзія багаторічна та амброзія трироздільна:

Шкода: Затьмарює культурні рослини, погіршує смак молока корів, що пасуться на забруднених пасовищах. Пилок є сильним алергеном, що викликає алергічні реакції, напади астми.

Затьмарює культурні рослини, погіршує смак молока корів, що пасуться на забруднених пасовищах. Пилок є сильним алергеном, що викликає алергічні реакції, напади астми. Поширення: Поля, городи, пасовища.

Поля, городи, пасовища. Особливості: Багаторічна амброзія розмножується кореневищами, однорічна - насінням.

Багаторічна амброзія розмножується кореневищами, однорічна - насінням. Спосіб потрапляння: Поширюється з зерном та насінням культур, особливо конюшини та люцерни.

Райманія розсічена:

Шкода: Засмічує всілякі сільськогосподарські культури, пасовища, городи, узбіччя доріг.

Засмічує всілякі сільськогосподарські культури, пасовища, городи, узбіччя доріг. Поширення: По всій Україні.

По всій Україні. Особливості: Невеликі жовті квіти, лінійна або зігнута форма.

Невеликі жовті квіти, лінійна або зігнута форма. Спосіб потрапляння: Поширюється з насінням, яке часто потрапляє в Україну з насіннєвим матеріалом, зокрема з зерном.

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Методи боротьби з небезпечними бур'янами:

Профілактика: Ретельне очищення насіння перед посівом, дотримання сівозміни, обробка ґрунту гербіцидами до сівби.

Ретельне очищення насіння перед посівом, дотримання сівозміни, обробка ґрунту гербіцидами до сівби. Механічні методи: Регулярне прополювання, видалення бур'янів з коренем.

Регулярне прополювання, видалення бур'янів з коренем. Біологічні методи: Використання біологічних препаратів, що вражають специфічні види бур'янів.

Використання біологічних препаратів, що вражають специфічні види бур'янів. Хімічні методи: Застосування гербіцидів, дозволених для даної культури, з дотриманням інструкції.

Нагадаємо, ми вже писали, які треба рослини допоможуть позбавитись від бур’ян на городі.

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