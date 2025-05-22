Будете збирати відрами: чим підживити помідори для хорошого врожаю

Підживлення — невіддільна частина догляду за томатами, яка допомагає рослинам швидше розвиватися, а плодам — ставати міцнішими, смачнішими та здоровішими. Вперше помідори підгодовують через 14–16 днів після висаджування в ґрунт або теплицю.

Далі варто повторювати підживлення кожні два тижні, принаймні до середини липня. УНІАН зібрав найкращі варіанти добрив для помідорів у ґрунті.

Підживлення томатів йодом

Йод — один із найпростіших та доступних засобів, яким часто користуються городники. Він стимулює ріст рослин і водночас захищає томати від фітофторозу — небезпечного грибкового захворювання.

Рецепт: У 10 л води додайте 4 краплі йоду. Поливайте кожен кущ по 2 л цього розчину.

Зольне добриво для помідорів

Зола — це натуральне джерело калію, кальцію та інших мінералів. Її можна застосовувати як у сухому, так і в рідкому вигляді.

Для поливу : У 10 л води розмішайте 1 склянку золи. Отриманим розчином поливайте кущі під корінь.

: У 10 л води розмішайте 1 склянку золи. Отриманим розчином поливайте кущі під корінь. У сухому вигляді : Просто підсипте невелику кількість золи безпосередньо під рослину.

: Просто підсипте невелику кількість золи безпосередньо під рослину. Для обприскування : Вам знадобиться:

: Вам знадобиться: 300 г золи



3 л води



1 ст. л. натертого господарського мила

Золу прокип’ятіть у воді 30 хвилин, настоюйте 5 годин, процідіть та доведіть об’єм до 10 л. Додайте мило для кращого прилипання. Готовий розчин залийте в пульверизатор і обробіть листя.

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Дріжджова підгодівля

Дріжджі активізують мікрофлору в ґрунті, сприяють швидшому росту та зміцненню рослин.

Варіант 1:

1 пачка сухих дріжджів

2 ст. л. цукру

Тепла вода Суміш розчиніть у 10 л води. Поливайте: по 500 мл під кожен кущ.

Варіант 2:

3-літрова банка

1/3 об’єму — чорний хліб

100 г дріжджів

Вода доверху

Настоюйте 3–5 днів. Процідіть і розведіть водою у співвідношенні 1:10. Молоді кущі поливайте по 500 мл, дорослі — по 2 л.

Найпростіший варіант: 100 г дріжджів на 10 л води — розмішати та одразу поливати рослини.

Курячий послід

Курячий послід містить багато фосфору та азоту, тому ефективно підживлює томати, не гірше за магазинні мінеральні добрива.

Рецепт настою: У 10-літрове відро насипте свіжого посліду до третини, долийте водою до країв. Настоюйте 7–10 днів на відкритому повітрі.

Після цього використовуйте розчин: 0,5 склянки настою розчиніть у 10 л води й поливайте міжряддя.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживити цибулю для хорошого росту.

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