Будете збирати відрами: чим підживити помідори для хорошого врожаю
Підживлення — невіддільна частина догляду за томатами, яка допомагає рослинам швидше розвиватися, а плодам — ставати міцнішими, смачнішими та здоровішими. Вперше помідори підгодовують через 14–16 днів після висаджування в ґрунт або теплицю.
Далі варто повторювати підживлення кожні два тижні, принаймні до середини липня. УНІАН зібрав найкращі варіанти добрив для помідорів у ґрунті.
Підживлення томатів йодом
Йод — один із найпростіших та доступних засобів, яким часто користуються городники. Він стимулює ріст рослин і водночас захищає томати від фітофторозу — небезпечного грибкового захворювання.
Рецепт: У 10 л води додайте 4 краплі йоду. Поливайте кожен кущ по 2 л цього розчину.
Зольне добриво для помідорів
Зола — це натуральне джерело калію, кальцію та інших мінералів. Її можна застосовувати як у сухому, так і в рідкому вигляді.
- Для поливу: У 10 л води розмішайте 1 склянку золи. Отриманим розчином поливайте кущі під корінь.
- У сухому вигляді: Просто підсипте невелику кількість золи безпосередньо під рослину.
- Для обприскування: Вам знадобиться:
- 300 г золи
- 3 л води
- 1 ст. л. натертого господарського мила
- Золу прокип’ятіть у воді 30 хвилин, настоюйте 5 годин, процідіть та доведіть об’єм до 10 л. Додайте мило для кращого прилипання. Готовий розчин залийте в пульверизатор і обробіть листя.
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Дріжджова підгодівля
Дріжджі активізують мікрофлору в ґрунті, сприяють швидшому росту та зміцненню рослин.
Варіант 1:
- 1 пачка сухих дріжджів
- 2 ст. л. цукру
- Тепла вода Суміш розчиніть у 10 л води. Поливайте: по 500 мл під кожен кущ.
Варіант 2:
- 3-літрова банка
- 1/3 об’єму — чорний хліб
- 100 г дріжджів
- Вода доверху
Настоюйте 3–5 днів. Процідіть і розведіть водою у співвідношенні 1:10. Молоді кущі поливайте по 500 мл, дорослі — по 2 л.
Найпростіший варіант: 100 г дріжджів на 10 л води — розмішати та одразу поливати рослини.
Курячий послід
Курячий послід містить багато фосфору та азоту, тому ефективно підживлює томати, не гірше за магазинні мінеральні добрива.
Рецепт настою: У 10-літрове відро насипте свіжого посліду до третини, долийте водою до країв. Настоюйте 7–10 днів на відкритому повітрі.
Після цього використовуйте розчин: 0,5 склянки настою розчиніть у 10 л води й поливайте міжряддя.
Нагадаємо, ми вже писали, чим підживити цибулю для хорошого росту.
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