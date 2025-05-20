Не будете знати куди складати: чим підживити цибулю для хорошого росту

Вирощування цибулі іноді може виявитися справжнім викликом, і справа не в складності догляду — ця культура зовсім невибаглива. Основною загрозою для майбутнього врожаю є цибулева муха.

За словами досвідчених городників, саме вона найчастіше стає причиною втрати рослин: личинки, які з’являються з яєць, відкладених у ґрунті, проникають усередину цибулин і просто виїдають їх зсередини. Внаслідок цього рослина гине, і урожай виявляється зіпсованим. Про це пише ТСН.

Щоб захистити грядки й отримати велику, соковиту цибулю, можна скористатися надійним народним методом, перевіреним не одним поколінням городників. Йдеться про просту суміш на основі деревного попелу, яка не лише захищає від шкідників, а й сприяє гарному росту рослин. Для її приготування знадобиться рівна кількість попелу й тютюнового пилу, а також кілька ложок харчової соди. Усі компоненти потрібно ретельно змішати, а потім розсипати цю суміш на грядках із цибулею. Робити це варто кілька разів у травні та червні — саме в період, коли муха починає відкладати яйця.

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Окрім захисту від шкідників, деревний попіл виконує роль природного стимулятора росту. Він збагачує ґрунт корисними мікроелементами, пришвидшує обмінні процеси в рослині, завдяки чому цибулини формуються більшими й міцнішими. І що важливо — це засіб діє не лише проти цибулевої мухи. Він також ефективний у боротьбі з попелицями, слимаками, довгоносиками та іншими небажаними "гостями" на городі.

Цей метод залишається одним із найпростіших і найдоступніших способів забезпечити щедрий урожай без застосування хімії.

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