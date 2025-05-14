Солодка та велика: як прискорити ріст моркви
Щоб виростити велику, соковиту й солодку моркву, важливо правильно підживлювати її навесні. Досвідчені городники зазначають: своєчасне внесення добрив активізує ріст рослин і сприяє формуванню якісних коренеплодів.
Необхідні речовини для росту моркви
Морква найбільше потребує таких поживних елементів:
- Азот – для активного нарощування зеленої маси;
- Фосфор – стимулює розвиток кореневої системи;
- Калій – відповідає за стійкість до хвороб і покращує смак;
- Бор – сприяє формуванню однорідних та солодких коренеплодів.
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Коли підживлювати моркву
Оптимальні періоди для підживлення:
- під час посіву;
- після появи сходів;
- приблизно через три тижні після першого підживлення;
- за два тижні до збору врожаю.
Якщо немає змоги проводити всі етапи, достатньо підгодувати моркву двічі: після сходів і перед збиранням.
Натуральні добрива для моркви
- Деревний попіл Можна розсипати сухим (250 г на 1 м²) або приготувати розчин – 100 г попелу на 10 л води, настоювати 12 годин. Поливати міжряддя.
- Йодова вода На 10 літрів води додати 20 крапель 5% йоду. Отриманим розчином поливають міжряддя.
- Розчин курячого посліду Змішати одну частину посліду з десятьма частинами води, настояти 12 годин. Потім розвести ще раз у співвідношенні 1:1, витримати добу. Поливати тільки в прохолодну погоду.
- Трав’яний настій У ємність на 2/3 скласти бур’яни (лопух, кропива, полин, кульбаба), залити водою і дати настоятися 5–7 днів. Після закінчення бродіння процідити, розвести водою 1:10 і поливати міжряддя. Металевий посуд не використовувати.
Мінеральні добрива
Перше підживлення (після появи сходів):
- 1 ст. л. карбаміду
- 1 ст. л. сульфату калію
- 1,5 ст. л. подвійного суперфосфату на 10 л води.
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Друге підживлення (через 2–3 тижні):
- 1 ст. л. азофоски
- 1 ст. л. сульфату калію на 10 л води.
Правильне і своєчасне підживлення – це не лише гарний урожай, а й здорові, ароматні та смачні коренеплоди.
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