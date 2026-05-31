Алергія у собаки: як полегшити стан улюбленця

Не лише люди страждають від сезонних алергій — домашні улюбленці також можуть відчувати значний дискомфорт із настанням тепла. Навесні та влітку собаки часто стикаються із симптомами, схожими на людські: свербіж, подразнення шкіри, чхання, сльозотеча та загальна чутливість до пилку. Особливо це помітно у тварин, які багато часу проводять на вулиці та активно контактують із травою й кущами.

Найпоширенішою проблемою серед собак у цей період є саме свербіж. Ветеринар із великою аудиторією в TikTok Амір Анварі поділився п’ятьма простими порадами, які можуть допомогти полегшити стан тварини без складних медичних процедур.

Захист від бліх і кліщів

Передусім фахівець радить переконатися, що собака регулярно отримує захист від ектопаразитів — бліх і кліщів. Саме вони часто стають причиною подразнення шкіри та посилення алергічних реакцій. Тому базова профілактика є першим кроком перед будь-якими іншими заходами.

Вівсяні ванни для заспокоєння шкіри

Одним із найпростіших способів зменшити свербіж є купання з використанням вівсянки. Це може бути спеціальний вівсяний шампунь або звичайні подрібнені пластівці, розчинені у теплій воді. Таку суміш наносять на шерсть приблизно на 10–15 хвилин, після чого змивають. За словами ветеринара, це допомагає заспокоїти подразнену шкіру та зменшити дискомфорт.

Очищення лап після прогулянок

Ще одна проста, але ефективна звичка — миття лап після повернення з вулиці. Це дозволяє змити пилок та інші подразники, які можуть накопичуватися на шкірі. Для очищення можна використовувати звичайну воду або слабкий настій чаю ройбуш, який має м’які протизапальні властивості.

Яблучний оцет як допоміжний засіб

Четверта порада стосується використання яблучного оцту. Він може діяти як природний антисептик і допомагати у боротьбі з грибковими ураженнями, які іноді виникають у вухах або між пальцями лап у собак із алергією. Його застосовують при почервонінні або свербежі в цих зонах, однак важливо робити це обережно.

Омега-3 для здоров’я шкіри

Остання рекомендація — додавання до раціону якісних омега-3 жирних кислот. За словами фахівця, це один із найбільш науково обґрунтованих способів підтримки здоров’я шкіри. Омега-3 мають протизапальний ефект, допомагають зменшувати подразнення та зміцнюють природний захисний бар’єр шкіри.

У комплексі ці прості заходи можуть суттєво полегшити життя собакам у сезон алергій та зменшити неприємні симптоми без зайвого навантаження на організм.

