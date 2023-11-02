7 порад, які допоможуть підготуватися до відключення електроенергії у холодну пору

Як підготуватися до блекауту - що робити, коли не буде світла

В Україні відключення електропостачання може статися у будь-який час на тлі обстрілів критичної інфраструктури, продовження повномасштабної війни та й загалом негоди. Це звісно неприємно, але варто бути готовим до такого сценарію.

Експерти у коментарі Best Life дали кілька порад, як пережити осінь та зиму без світла. Зокрема дізнайтеся, що треба тримати під рукою та як захистити свій дім, коли електроенергія вимикається.

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1. Будьте готові зберігати швидкопсувні продукти в холоді.

Швидкопсувні продукти в холодильнику та морозильній камері не залишалися холодними, якщо вимкнуть світло. У холодильнику їжу можна зберігати протягом 4 годин, у морозилці – 48 годин. В ідеалі ви просто залишаєте двері холодильника та морозильної камери зачиненими, щоб продукти могли залишатися охолодженими якомога довше. Після цього один із варіантів – винести їжу на вулицю, якщо дозволяє погода.

2. Можливість приготувати їжу

Що стосується приготування їжі, якщо у вас є газова плита, ви можете використовувати її для приготування їжі. Переконайтеся, що у вас є сірники або запальничка.

Також для приготування їжу можна використовувати туристичні газові балони, але обов'язково дотримуйтеся всіх інструкцій з безпеки.

І, звісно, напередодні відключення електрики завжди корисно запастися різними не швидкопсувними продуктами.

3. Переконайтеся, що резервне освітлення готове до роботи.

Особливо після настання темряви, замінне джерело світла часто є першим, що ми шукаємо, щоб мати можливість оцінити та вирішити ситуацію. Не забувайте тримати під рукою ліхтарики та свічки на батарейках і використовувати їх замість телефону, коли це можливо, щоб зберегти заряд батареї телефону.

Експерти радять мати під рукою висувний світлодіодний ліхтар для кемпінгу. Вони легкі та чудово просвічують кімнату.

4. Запасіться акумуляторами та батарейками.

Передбачаючи відключення електроенергії, переконайтеся, що у вас достатньо батарей для пристроїв, яким вони знадобляться, але зберігайте їх окремо. Встановлюйте їх лише за необхідності.

Портативні зарядні станції або зарядні акумулятори, які заряджені та готові до роботи, можуть стати порятунком для телефонів і невеликих пристроїв, а спеціальна станція резервного живлення може забезпечити безперебійну роботу вашого Wi-Fi.

5. Збережіть свої труби

"Якщо електроенергія відключена протягом тривалого періоду часу, а температура опуститься нижче нуля, ваші труби можуть замерзнути та лопнути", – зазначив Метт Хагенс, тесля та засновник Obsessed Woodworking.

За його словами, щоб цього не сталося, переконайтеся, що ваші труби належним чином ізольовані. Ви можете використовувати муфти для труб або обернути труби ізоляційною стрічкою, щоб вони були теплими.

"Якщо ви опинилися в ситуації, коли у вас немає резервного джерела живлення (або джерела опалення, яке не залежить від електрики), ваш найкращий спосіб дій – спорожнити всі труби у вашому домі, щоб запобігти витоку води та замерзання всередині", – додав експерт.

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6. Умійте зігріватися.

Тепло вдома може бути головним завданням. Експерти радять одягати багатошаровий одяг, використовувати ковдри та спальні мішки, щоб зігрітися.

Якщо у вас є, ви також можете використовувати камін або дров’яну піч, але обов’язково дотримуйтеся правил безпеки. Якщо у вас є резервний генератор, обігрівачі також чудові.

7. Генератор.

Мати генератор на випадок відключення світла – чудовий варіант, але його важливо правильно встановлювати, щоб чадний газ, що виділяється, не нашкодив нікому. Для квартир така річ не рекомендується, а ось в приватному будинку стане незамінною.

Крім цього, є домашні резервні генератори, які під’єднані до домашньої електричної системи, та працюють на паливі, яке є у вашому домі. Ці типи генераторів запускаються автоматично під час відключення електроенергії та живитимуть значно більшу кількість приладів.

Для обох цих варіантів вам потрібно мати під рукою достатньо палива, яке безпечно зберігається, щоб живити генератор. Переконайтеся, що пристрій регулярно перевіряється та обслуговується відповідно до рекомендацій виробника.

І обов’язково дотримуйтесь усіх заходів безпеки: наприклад, ніколи не намагайтеся запустити газогенератор у приміщенні.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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