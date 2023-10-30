Як ефективно опалити квартиру без батарей та зігрітися вдома

Цього року більше, ніж будь-коли, ми запитуємо, чи на нас чекатиме морозна зима. Щоб передбачити таку ситуацію, кожна дія, навіть незначна, буде корисною для боротьби з холодом.

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Звісно, опалення є основним джерелом, щоб зігрітися вдома. Утім, експерти Sante Plus запропонували альтернативу, які допоможуть зберігати свій дім у теплі, не витрачаючи при цьому грошей.

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Чудовим способом, щоб негайно отримати тепло, є фен, який за лічені секунди нагрівається від 50 до 125 градусів. Ось деякі практичні застосування приладу:

1. Зігрійте своє тіло феном: для миттєвого підвищення температури, коли ви повернетеся додому або занадто довго залишатиметеся на місці, просто під'єднайте фен і проведіть ним по всьому тілу, особливо на кінцівках протягом декількох хвилин.

2. Зігрівання ліжка перед сном: що може бути неприємніше, ніж лягти спати в холодну та сиру постіль. Щоб виправити це, обдуйте матрац, простирадла та пухову ковдру гарячим повітрям з фена, і ви зможете провести ніч у гарному теплому ліжку.

3. Зігрійте речі перед тим, як одягнутися: вставши вранці, зігрійте одяг феном.

Зверніть увагу, що з феном завжди слід поводитися обережно. Цей пристрій може становити небезпеку ураження електричним струмом та пожежі. Крім того, не накривайте його, не розміщуйте надто близько до тканини та не використовуйте поряд із джерелом води. Також будьте обережні з ризиком перегріву, який може пошкодити пристрій.

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Крім цього, щоб зігрітися вдома, коли немає опалення, використовуйте наступні поради:

Одягайтеся тепло, у кілька шарів одягу. Дуже важливо носити якісну спідню білизну з довгими рукавами та вибирати одяг, який щільно прилягає до тіла. Вільний крій сприяє надходженню свіжого повітря.

Дуже важливо носити якісну спідню білизну з довгими рукавами та вибирати одяг, який щільно прилягає до тіла. Вільний крій сприяє надходженню свіжого повітря. Інтер'єрний текстиль може виступити як утеплювач: підлогу покрийте килимом, на вікнах встановіть штори, щоб обмежити втрату тепла.

Ковдри, пледи та невеликі грілки допоможуть зігрітися у будь-яку мить.

допоможуть зігрітися у будь-яку мить. Уникайте протягів: холодне повітря різко знижує температуру у повітрі. Тому ви повинні обов'язково тримати двері та вікна зачиненими або навіть запечатати їх.

холодне повітря різко знижує температуру у повітрі. Тому ви повинні обов'язково тримати двері та вікна зачиненими або навіть запечатати їх. Впустіть сонце: це одне з природних джерел тепла, тому не соромтеся користуватися ним. У найспекотніші періоди дня провітрюйте квартиру протягом 15 хвилин, щоб сонячні промені проникли в будинок і зігріли його.

Закривайте віконниці на ніч: як тільки настане ніч, не забудьте закрити жалюзі та віконниці, щоб уникнути втрат тепла.

як тільки настане ніч, не забудьте закрити жалюзі та віконниці, щоб уникнути втрат тепла. Пийте гарячі напої. Один із найефективніших способів підвищити температуру тіла – випити гарний чай, гарячий шоколад або щедрий суп.

Один із найефективніших способів підвищити температуру тіла – випити гарний чай, гарячий шоколад або щедрий суп. Рухливість. Не сидіть на одному місці занадто довго, регулярно вставайте та рухайтеся, чимось займайтеся.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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