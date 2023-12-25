У Перу виявили геогліфи котів та людиноподібних фігур 30 року до нашої ери

У районі Іці, на південному сході Перу, археологи знайшли 29 нових геогліфів. Вони розташовані на схилах пагорбів і зображають кішок та антропоморфні фігури.

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Про це пише Arkeo News.

Відкриття було зроблено під час чотиримісячного дослідницького проєкту, який проводив студентський колектив Національного університету Сан-Луїса Гонзагі. Групу очолив археолог Омар Бендес Де ла Крус.

На думку дослідників, геогліфи датуються періодом між 300 та 100 роками до нашої ери. Це відповідає пізньому періоду Паракас та ранньому періоду Наска.

Зображення вдалося отримати за допомогою фільмування з дрона, а потім проаналізувати з використанням спеціального програмного забезпечення визначення форми фігур.

У районі Ель Інхеніо було виявлено десять геогліфів, на яких зображено фігури кішок завдовжки до 17 метрів. У районі Чанкільйо було виявлено ще вісім геогліфів, що зображують фігури кішок завдовжки до 37 метрів. Інші геогліфи є людиноподібними фігурами.

Зображення котячих часто зустрічаються у культурі Паракас. Ряд дослідників вважають, що вони пов'язані з родючістю. Також є версія, що котячі вважалися водним божеством.

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Археологічна культура Паракас існувала на південному узбережжі Перу приблизно з 800 до 100 років до нашої ери. Її носії володіли мистецтвом іригації та меліорації, також вони відомі своїми досягненнями у текстильному мистецтві. Як вважають вчені, у 200-і роки до нашої ери стався занепад культури Паракас. Дослідники припускають, що він був викликаний змінами довкілля чи конфліктами всередині суспільства.

Найвідомішими геогліфами Перу є малюнки на плато Наска. Наприкінці 2022 року археологи виявили там 168 раніше невідомих зображень. При цьому єдиної думки щодо походження геогліфів та мети їх створення у вчених досі немає.

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