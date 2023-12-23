Криптограма шовкової сукні: що приховував зашифрований клаптик паперу 19 століття

У 2013 році американська археологиня Сара Ріверс-Кофілд купила в магазині штату Мен шовкову сукню XIX століття. При вивченні сукні вона виявила в потаємній кишені два зім'яті аркуші паперу. На них були написані 20 речень, що складалися з незв'язаних між собою слів.

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Про це пише Science Alert.

Ріверс-Кофілд розмістила фотографії знахідки в Інтернеті, і незабаром до неї звернулися численні криптографи, які спробували розшифрувати послання. Знахідка отримала назву "криптограма Шовкової сукні" і вважалася однією з найвідоміших нерозгаданих шифрів світу.

У 2023 році комп'ютерний аналітик Вейн Чен з Манітобського університету в Канаді зумів розшифрувати шифр. Він виявив, що послання являє собою різновид телеграфного коду, який використовувала армія США і Бюро погоди для обміну прогнозами погоди.

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Для розшифровки шифру Чен використав спеціальну книгу армії США, яка збереглася з 1877 року. Він виявив, що кожне слово в шифрі описує певний параметр погоди. Наприклад, перше слово в реченні "Memphis Target Kernel One Nile Bigot Tide" означає місце розташування метеостанції, друге слово - тиск і температуру, третє слово - час доби та точку роси, четверте і п'яте слова - вітер і опади, шостий і сьомий слова - швидкість вітру та максимальну температуру, восьме слово - висоту підйому води в річці.

Таким чином, шифрограма Шовкової сукні містила прогноз погоди на 27 травня 1888 року. У ньому йшлося про погоду в кількох штатах США та провінціях Канади.

Чен припускає, що власницею шовкової сукні могла бути співробітниця урядового відомства, яка займалася обробкою зашифрованих повідомлень. Однак, чому жінка заховала послання, залишається загадкою.

Нагадаємо, вчені довели, що скіфські воїни робили сагайдаки з людської шкіри.

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