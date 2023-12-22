Неймовірне відкриття: вчені довели, що скіфські воїни робили сагайдаки з людської шкіри (фото)

Скіфи були кочовим народом, який жив на території сучасної України, Росії та Казахстану з VII століття до н.е. до III століття н.е. Вони були відомі своїми бойовими навичками, особливо своєю майстерністю в стрільбі з лука.

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Нещодавнє дослідження антропологів підтвердило, що скіфські воїни використовували сагайдаки, виготовлені зі шкіри переможених ворогів, щоб носити свої стріли.

Про це пише Arkeonews.

Грецький історик Геродот писав про те, що скіфи використовували черепи своїх ворогів як посудини для пиття, пили їхню кров і навіть робили сагайдаки зі шкіри правих рук своїх ворогів. Досі ці розповіді вважалися перебільшеннями, але нове дослідження дає їм наукове підтвердження.

Дослідники з Нідерландського університету ім. Вагенінгена проаналізували 45 зразків шкіри з 14 скіфських пам'яток на півдні України. Використовуючи сучасні методи аналізу білків, вони виявили, що два зразки шкіри були виготовлені з людської шкіри.

Ці фрагменти людської шкіри були знайдені лише у верхніх частинах сагайдаків, тоді як решта сагайдаків була виготовлена зі шкіри тварин.

Використання людської шкіри для виготовлення зброї не було унікальним для скіфів. Людську шкіру використовували для різних цілей протягом всієї історії, включаючи виготовлення палітурок книг і створення моторошних артефактів.

Знахідка людської шкіри у скіфів дає цінну інформацію про їхні культурні традиції.

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Згідно з однією з теорій, використання людської шкіри у виробництві сагайдаків могло бути пов'язане з релігійними або ритуальними віруваннями. Скіфи були відомі своїми складними поховальними практиками, які часто включали складні ритуали поховання та покладання цінних речей у могили. Людську шкіру могли використовувати для вшанування або увічнення пам'яті померлого.

Це дослідження не лише підтверджує давні легенди про скіфських воїнів, але й виділяє їхню винахідливість у виготовленні сагайдаків з таких матеріалів. Результати дослідження дають уявлення про культурні практики та можливі вірування цього давнього кочового суспільства.

Нагадаємо, названо справжню причину зникнення гігантських тварин палеоліту.

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