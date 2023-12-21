Названо справжню причину зникнення гігантських тварин палеоліту

Вчені з Орхуського університету (Данія) заявили, що різке скорочення мегафауни на Землі 50 тис. років тому було викликано людською діяльністю, а не зміною клімату.

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Дослідники проаналізували ДНК 139 нині живих видів великих ссавців і виявили, що чисельність майже всіх видів різко впала близько 50 тис. років тому. До цього популяції були стабільні протягом 700 тис. років, попри льодовикові епохи, що чергуються, і льодовики, йдеться в опублікованій у Nature Communications статті науковців.

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Вчені вважають, що люди, розселяючись по Землі, полювали на великих тварин, таких як слони, ведмеді, кенгуру та антилопи, що призвело до їхнього вимирання.

"Класичні аргументи на користь клімату як пояснювальної моделі засновані на тому, що шерстистий мамонт і ряд інших видів, пов'язаних з так званим мамонтовим степом, вимерли, коли розтанув лід і зник їхній тип довкілля. За словами вчених, насправді більшість вимерлих видів мегафауни того періоду взагалі не мешкали у гігантському степу. Вони жили в тропічних лісах чи саванах та їхнє зникнення не можна пояснити глобальним кліматичним зрушенням", — пояснює один з авторів дослідження, професор Йенс-Крістіан Свеннінг.

Це дослідження підриває загальноприйняту теорію про те, що зміна клімату була основною причиною зникнення мегафауни. Воно також має важливі наслідки для розуміння сучасних загроз біорізноманіттю.

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"Наше дослідження показує, що люди можуть мати значний вплив на навколишнє середовище навіть у відносно короткий термін. Це попередження про те, що нам слід бути обережними з тим, як ми використовуємо наші ресурси", — заявив співавтор дослідження, доцент Юрай Бергман.

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