В одному з найстаріших озер світу знайшли рибу-монстра віком 380 мільйонів років (фото)

Вчені виявили новий вид хижої риби з лопасними плавниками, озброєної великими іклами та кістковою лускою. Цей дивовижний хижак жив 380 мільйонів років тому, коли середина девонського періоду накрила планету епохою зниження кисню в атмосфері.

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Цей фактор може пояснити, чому риба мала незвичайну комбінацію дихальних апаратів: зябра та повітряні мішки, подібні до тих, що у сучасного бічіра, пише IFLScience.

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Відкриття здійснила міжнародна команда дослідників під керівництвом палеонтолога з Університету Фліндерса доктора Браяна Чу. Їх знахідка, названа Harajicadectes zhumini, проливає світло на еволюцію риб та дихання хребетних.

Найважливіші скам'янілості хижака знайшли у пісковику Harajica на Північній Території Австралії, майже за 200 км на захід від Аліс-Спрінгс. Ця місцина, річка Фінке (Ларапінта), вважається однією з найдавніших річок світу та одним з найскладніших місць для пошуків викопних. Проте, вона вже досконало продемонструвала, що колись була домом для безлічі дивовижних стародавніх істот.

Harajicadectes zhumini мав не лише жахливі ікла та броньовану луску, але й незвичайну комбінацію дихальних апаратів. Окрім зябер, риба володіла великими отворами на верхній частині черепа, які могли давати їй можливість дихати повітрям.

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Вчені вважають, що зниження рівня кисню в атмосфері в середині девону могло спонукати деяких риб еволюціонувати, доповнюючи дихання зябрами повітряним. Цей феномен конвергентної еволюції продемонстрували кілька риб з різних гілок тетрапоморфних риб, які майже одночасно обзавелися цією характеристикою.

Важко точно визначити місце Harajicadectes zhumini на "Дереві Життя" іхтіологів, але це все одно чудова знахідка, яка розширює наші знання про еволюцію риб та дихання хребетних.

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